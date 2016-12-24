МАРЬЯНОВСКИЕ СТАРТЫ

Опер до мозга костей
5 октября уголовный розыск в нашей стране отметил свой 100-летний юбилей. В этот день 1918 года в структуре Народного комиссариата внутренних дел...
5 октября уголовный розыск в нашей стране отметил свой 100-летний юбилей. В этот день 1918 года в структуре Народного комиссариата внутренних дел...
Ленинский районный суд Саранска вынес приговор по громкому уголовному делу об «обналичке» саранскими коммерсантами десятков миллионов...
18 октября состоялась очередная сессия Совета депутатов городского округа Саранск
Страховщиков обяжут выплачивать компенсацию за тех, у кого нет полиса ОСАГО
В республиканском пресс-центре озвучили отдельные результаты исследования «Качество жизни населения Республики Мордовия»
Октябрьский межрайонный следственный отдел СКР по РМ проводит проверку по факту смерти ребенка из пригородного поселка Озерный. На момент...
Начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РМ Иван Канайкин рассказал о наркоситуации в Мордовии и некоторых резонансных...
Волна смертельных аварий на минувшей неделе захлестнула дороги Мордовии. С 9 по 14 октября произошло 21 ДТП, в которых погибли 9 человек и еще 37...
Внучка солдата Вермахта вернула жительнице Саранска вещи ее пропавшего в годы Великой Отечественной войны родственника
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РМ разоблачили бригаду «азартных» дельцов,...