МАРЬЯНОВСКИЕ СТАРТЫ

В Марьяновке Большеберезниковского района Мордовии состоялись соревнования, приуроченные к празднованию дня села. Во время торжественной церемонии открытия соревнований «СШОР по легкой атлетике» вручила памятные подарки лучшим спортсменам района.

Дистанцию 500 метров в возрастной группе 2008 год рождения и младше быстрее всех пробежали Софья Барановская (Починковская ООШ, результат - 1.28,5) и Сергей Филиппов (СШОР, 1.20,8). На дистанции 1000 метров среди девушек и ребят 2006 - 2007 годов рождения победа досталась Ольге Мастыгиной (СШОР/Ардатов, 3.02,3) и Ивану Косолапову (СШОР/Лямбирская ДЮСШ, 2.52,7). Младшие девушки и юноши бежали 2000 метров. Пальму первенства завоевали Алена Ефремова (Рузаевка, 6.42,6) и Никита Зинин (СШОР/Ардатов, 6.13,4).

Девушки и юноши 2002 - 2003 годов рождения преодолевали 3000 метров. Золотых медалей добились: Мафтуна Азимахмадова (Дубенская ДЮСШ, 10.58,8), Василий Шишканов (СШОР имени Петра Болотникова/Чамзинка, 9.09,7), Ирина Павкина (Рузаевская ДЮСШ, 11.42,8) и Андрей Григоров (КСШОР, 8.45,8).

Лучшими среди ветеранов в этот день стали: Сергей Рыбин (СШОР) - 9.23,1 (3 км), Марина Иванова (Чамзинка) - 13.57,3 (3 км), Сергей Николаев (Чамзинка) - 12.18,4 (3 км), Мянсур Джедиханов (Саранск) - 6.49,3 (2 км), Любовь Жаворонкова (Аэроклуб имени Михаила Девятаева) - 4.57,4 (1 км), Петр Прокин (Большие Березники) - 3.30,5 (1 км).

Среди общеобразовательных школ Большеберезниковского района лучше всех выступила Починковская ООШ. На второй ступени пьедестала почета расположились спортсмены Большеберезниковской СОШ. «Бронза» - за учащимися Марьяновской СОШ.