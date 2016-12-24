РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ И МИНСПОРТ РОССИИ ЗАКЛЮЧИЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИИ

Неделя смертоносных аварий
Волна смертельных аварий на минувшей неделе захлестнула дороги Мордовии. С 9 по 14 октября произошло 21 ДТП, в которых погибли 9 человек и еще 37...
Волна смертельных аварий на минувшей неделе захлестнула дороги Мордовии. С 9 по 14 октября произошло 21 ДТП, в которых погибли 9 человек и еще 37...
Интернет-мошенники убедили 70-летнюю пенсионерку из Саранска вложить 526 тысяч рублей в криптовалюту, обещали баснословную прибыль, однако...
Как в мордовской глубинке возвращают к жизни страдающих алкогольной и наркотической зависимостью
В Саранске 15 октября запущен маршрут общественного транспорта № 27
Какие специалисты сегодня требуются предприятиям Мордовии и сколько им готовы платить?
Сотрудники «Железобетона» считают, что в деле обрушения лестничных маршей нет их вины
Начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РМ Иван Канайкин рассказал о наркоситуации в Мордовии и некоторых резонансных...
Петр Тултаев посетил ярмарки выходного дня, строительные объекты и побывал на сходе граждан в Пушкино
Страховщиков обяжут выплачивать компенсацию за тех, у кого нет полиса ОСАГО
В надежде получить компенсацию за бесполезные таблетки для похудения сельская учительница из Мордовии перевела аферистам более полумиллиона...