РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ И МИНСПОРТ РОССИИ ЗАКЛЮЧИЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИИ

9 октября в соседнем Ульяновске, накануне открытия VII Международного спортивного форума «Россия - спортивная держава», состоялась рабочая встреча министра спорта Российской Федерации Павла Колобкова с Главой Республики Мордовия Владимиром Волковым и министром спорта и физической культуры Мордовии Владимиром Киреевым. По итогам встречи было подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии.

«Минспорт России осуществляет сотрудничество с регионами по нескольким направлениям, - подчеркнул Павел Колобков. - Это и подготовка спортивного резерва, как в спорте высших достижений, так и в адаптивном спорте, и популяризация массового спорта, и строительство и модернизация спортивной инфраструктуры. Заключение соглашений между Минспортом России и регионами способствует укреплению взаимодействия, помогает консолидировать наши совместные усилия для дальнейшего совершенствования спортивной отрасли. Документами определены направления сотрудничества и полномочия сторон. Нам важно дать возможность и создать необходимые условия всем, кто хочет заниматься физической культурой и спортом».

В дни проведения форума Мордовия была отмечена как победитель смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы в субъектах Российской Федерации по итогам 2017 года. Наша республика завоевала безоговорочное первое место среди регионов с населением численностью до 1 млн человек. На второй позиции - Республика Северная Осетия-Алания, на третьей - Республика Бурятия. Награды представителям регионов вручали заместители министра спорта Российской Федерации Павел Новикова и Марина Томилова.

Стало также известно о том, что в ближайшее время Межрегиональному центру подготовки юных футболистов Приволжья «Мордовия» будет присвоен статус Регионального центра подготовки футболистов. Специальный сертификат на подписание соответствующего соглашения в торжественной обстановке форума был вручен министру спорта и физической культуры Мордовии Владимиру Кирееву.

Евгений СУЛЕЙМАНОВ