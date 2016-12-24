СОТРУДНИК РОСГВАРДИИ ВЫИГРАЛ ВЕТЕРАНСКИЙ ЧЕМПИОНАТ МИРА

Спорт

На проходившем в Перми XX чемпионате мира среди ветеранов сотрудник одного из подразделений территориального управления Росгвардии майор Александр Борисов стал сильнейшим борцом-классиком в весовой категории до 70 кг в своей возрастной группе. В соревнованиях принимали участие представители 35 стран, в том числе - из Ирана, Турции, Германии, Швеции и США.
Мастер спорта России провел четыре встречи с опытными соперниками. Дважды его оппонентами становились соотечественники. В финале весовой категории до 70 кг (среди борцов 41-45 лет) довелось соперничать с иранцем Алирезой Мохаммадом Гатаби. Завоеванное «золото» - результат упорной подготовки и воли к победе. До мирового первенства Александр неоднократно становился победителем и призером ветеранских чемпионатов России. Также стоит отметить, что сильнейшим в своей группе стал представитель республиканского отделения спортивного общества «Динамо» Владимир Соколов (весовая категория до 78 кг, дивизион «D»).
Руководство и личный состав Управления Росгвардии по Республике Мордовия от всей души поздравляют Александра Борисова с заслуженной наградой и желают дальнейших спортивных достижений!

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