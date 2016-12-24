С ГЛЕБОМ ЕВДОКИМОВЫМ ВСЕ В ПОРЯДКЕ

Вратарю «Мордовии» рассекли коньком подбородок,но серьезных последствий удалось избежать

Вояж в соседние Чебоксары не принес приме республиканского хоккея ожидаемых плюсов. Первый из матчей был проигран, причем всухую. И виной тому не кто иной, как Денис Мотошин - экс-вратарь «Мордовии», покидавший команду Юрия Воробьева несколько лет назад с не самыми приятными чувствами. Второй матч был выигран за счет удачных действий в двух первых периодах. Между тем идущий без потерь «Ростов» пропал из календаря и возобновит свои поединки только 16 октября.

«Если не забиваешь, как можно выиграть?! - посетовал после двух игр в чувашской столице главный тренер ХК «Мордовия» Юрий Воробьев. - О первом матче вкратце скажет статистика: броски в створ - 38 против 16. У нас было три выхода «один в ноль», но и реализация нулевая. Поговорив с коллегой, пришли к выводу, что ко второй игре команды просто не успели восстановиться. Свежести не хватало. Но общий итог - по два очка каждой из команд - вполне логичен».

«У нас есть вопросы к тем, кто ведет статистику бросков для лиги, - возмутился на послематчевой пресс-конференции главный тренер ХК «Чебоксары» Сергей Нуржанов. - Наш тренерский штаб ведет свои подсчеты. По нашим данным, по броскам в створ в первой игре счет был 19 на 19. Но в официальных данных - все совсем по-другому. Может, там и набросы учитывают, броски от красной линии. Часто замечаем, что как-то неправильно все это считают… Если по игре, встречались две равные команды. Я поблагодарил ребят за самоотдачу. В повторной встрече мы даже больше голевых моментов создали, чем в первом поединке. Обязательно будем расти, двигаться дальше».

Как себя чувствует Глеб Евдокимов?! Пресс-служба ХК «Мордовия» подтверждает, что неплохо. «В концовке субботнего матча против команды «Чебоксары» наш голкипер получил повреждение. При борьбе на пятаке соперник коньком ударил в лицо нашему голкиперу и рассек ему подбородок. Евдокимов вынужден был досрочно отправиться в раздевалку. Матч доигрывал неразогретый Павел Попков. К счастью, серьезных последствий удалось избежать», - говорится в специальном сообщении на официальном сайте клуба. Приводятся и слова самого Глеба: «Благодарю болельщиков за поддержку. Я сам, честно говоря, не совсем понял, что произошло. Почувствовал сильный удар, но думал, что после паузы смогу прийти в себя и продолжить игру. Однако вышедший на площадку врач сказал, что у меня рассечение и его нужно зашивать. Сейчас все в норме, я готов играть дальше».

Вчера, когда этот номер «ВС» уже был сверстан и направлен в печать, «Мордовия» впервые в текущем сезоне сыграла в Набережных Челнах. Но расставание с родным льдом будет недолгим. Совсем скоро - домашние рандеву с экзотическими «Красноярскими Рысями» и в доску своим «Алтаем». На 31 октября и 1 ноября намечены выездные матчи в Ростове-на-Дону.

ХК «ЧЕБОКСАРЫ» Чебоксары - ХК «МОРДОВИЯ» Саранск - 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Шайбы: 1:0 - Тихомиров (Халимов, 08:29), 2:0 - Тихомиров (Мотошин, Рябухин, 46:23), 3:0 - Тихомиров (Старков, 58:30).

ХК «Мордовия»: Евдокимов, Брыкин - Кружилин, Колычев - Саразов - Ластовецкий, Цицаров - Горячев, Бадрутдинов - Ахметзянов - Юнышев, Ситнов - Маленьких, Закурин - Гриф - Абозин, Петраков - Добросердов, Филин - Бакулин - Пьянов.

ХК «Чебоксары»: Мотошин, Поляков - Дубровин, Старков - Горбенко - Иванов, Карпов - Савинов, Созонов - Жданов - Никулин, Халимов - Красноперов, Парфенов - Тихомиров - Рябухин, Андрюков - Ведькалов, Приступлюк - Захаров - Ахмадишин.

Штрафное время: ХК «Чебоксары» 18 (0+4+14) - ХК «Мордовия» 31 (2+2+27).

5 октября. Чебоксары. «Чебоксары-Арена». 1460 зрителей.

ХК «ЧЕБОКСАРЫ» Чебоксары - ХК «МОРДОВИЯ» Саранск - 1:3 (0:2, 0:1, 1:0)

Шайбы: 0:1 - Горячев (08:57), 0:2 - Карлин (Гриф, Ситнов, 13:29), 0:3 - Кружилин (Саразов, 32:50), 1:3 - Жданов (Красноперов, 49:34).

ХК «Мордовия»: Евдокимов (Попков, 53), Брыкин - Кружилин, Колычев - Саразов - Абозин, Цицаров - Горячев, Бадрутдинов - Ахметзянов - Юнышев, Ситнов - Маленьких, Карлин - Гриф - Дзедаев, Петраков - Добросердов, Филин - Швейкин - Пьянов.

ХК «Чебоксары»: Мотошин, Поляков - Дубровин, Старков - Горбенко - Иванов, Карпов - Савинов, Созонов - Ведькалов - Ахмадишин, Халимов - Красноперов, Жданов - Тихомиров - Рябухин, Андрюков, Приступлюк - Захаров - Парфенов.

Штрафное время: ХК «Чебоксары» 37 (6+4+27) - ХК «Мордовия» 10 (0+4+6).

6 октября. Чебоксары. «Чебоксары-Арена». 760 зрителей.

Евгений СУЛЕЙМАНОВ