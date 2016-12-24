ПРОСТО КРАСАВЦЫ

«Мордовия» вновь преуспела на выезде

«Мордовия» продолжает восхищать выездными победами. В четвертый раз подряд подопечные Марата Мустафина возвращаются домой со щитом. Воронежский «Факел» был повержен благодаря двум быстрым голам, отыграть которые хозяева так и не смогли. Во многом потому, что большую часть матча инициативой владели гости. Даже когда приходилось действовать на удержание счета, саранская команда выглядела сбалансированным коллективом.

Очередные три очка заметно упрочили турнирное положение флагмана мордовского футбола. Впервые в текущем сезоне «Мордовия» поднялась на 7-е место. До конца первого круга командам осталось четыре тура. «Химки», «Ротор», «Зенит-2» и «Балтика» - команды из нижней части таблицы. Что интересно, все эти матчи пройдут на новых современных аренах, принимавших совсем недавно российский мундиаль. Отметим также, что на личном счету Руслана Мухаметшина теперь 97 голов за ФК «Мордовия» в чемпионатах страны (без учета кубковых показателей). От души желаем нашей команде новых успехов, а ее капитану - скорейшего покорения символического рубежа!

СКАЗАНО ДЛЯ ПРЕССЫ

Марат МУСТАФИН, главный тренер ФК «Мордовия»:

- Рады, что добыли победу. Пока неудачно играем дома, но на выездах все складывается. Прекрасно, что на встречных атаках забили два мяча. Быстро повели в счете, это придало уверенности, умело контролировали игру. За весь первый тайм практически ничего не позволили «Факелу» сделать у наших ворот. Во втором тайме также старались играть без нервов. Каждый выполнял свое задание и делал это качественно. В последние 20 минут хозяева перешли на длинные передачи. Соперник вплотную наседал, и нам приходилось вести много единоборств у своих ворот. После пропущенного гола давление еще более возросло. Хорошо, что справились с подборами и довели матч до логического завершения.

Сергей ВОЛГИН, главный тренер «Факела»:

- Если объективно смотреть на вещи, то для нас это была одна из худших домашних игр. В первом тайме мы очень много ошибались. Причем в самых простых ситуациях. Элементарно теряли мячи там, где нельзя было этого делать. В двух эпизодах «Мордовия» нас за это по делу наказала. Второй тайм однозначно провели более активно, более агрессивно. Собственно, счет на табло заставлял делать это. Забей Лебеденко сразу после перерыва, возможно, мы смогли бы перевернуть игру. Но, по существу, сами загнали себя в угол, доигрались до того, что надо было проявлять героические усилия. Подобное непростительно. Все-таки в ФНЛ играем, а не где-то там во дворе или по любителям.

Евгений СУЛЕЙМАНОВ, фото Андрея КОНДРАТЬЕВА