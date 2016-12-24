МОРДОВСКИЕ СУДЬИ - СИЛЬНЕЙШИЕ В ПРИВОЛЖСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ

На паркете спорткомплекса «Мордовия» проходил XI чемпионат среди судей Приволжского федерального округа. За победу боролись команды из 14 регионов ПФО, в том числе сборная Мордовии, капитаном которой является заместитель председателя Верховного суда РМ, председатель судебной коллегии по уголовным делам Ильдар Сюбаев.

На открытии соревнований участников и зрителей приветствовал Глава Мордовии Владимир Волков, который подчеркнул, что Приволжье является единственной административно-территориальной единицей в Российской Федерации, где уже много лет проходит подобный мини-футбольный чемпионат. «Надеюсь, что в родных стенах наша команда сможет войти в число призеров», - спрогнозировал Владимир Дмитриевич. И не ошибся!

На групповом этапе представители региона-13 одержали четыре победы и дважды сыграли вничью: Нижний Новгород - 2:1, Башкортостан - 1:1, Киров - 0:0, Самара - 6:0, Пенза - 1:0, Марий Эл - 5:1. Четырнадцать набранных очков стали залогом второго места в группе «А» (на очко больше набрали нижегородцы). В четвертьфиналах были зафиксированы следующие результаты: Мордовия - Удмуртия - 4:0, Нижний Новгород - Пермь - 2:1, Киров - Ульяновск - 4:1, Татарстан - Башкортостан - 3:2.

На полуфинальной стадии в напряженной борьбе нашей командой была пройдена сборная Кировской области - 1:1, по пенальти 2:1. В другой паре Татарстан одолел Нижегородскую область - 0:0, по пенальти 2:1. В борьбе за «золото» татарская команда была разгромлена со счетом 3:0. «Бронза» досталась нижегородцам, которые с аналогичным счетом победили кировчан.

Индивидуальных наград добились: Дмитрий Лысов (Мордовия, как лучший игрок турнира), Ильдар Сюбаев (Мордовия, как лучший вратарь), Иван Малюченко (Нижний Новгород, как лучший защитник) и Денис Бугин (Ульяновск, как лучший нападающий). Специальный приз «За верность спорту» получил Георгий Дороднов (Нижний Новгород).

Евгений СУЛЕЙМАНОВ