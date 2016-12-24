ВАРВАРА ОВЧИННИКОВА ВЫИГРАЛА ЮНОШЕСКУЮ ОЛИМПИАДУ В БУЭНОС-АЙРЕСЕ

Спорт

Мордовская велосипедистка Варвара Овчинникова и велоэкстремал из Санкт-Петербурга Илья Бескровный принесли сборной России золотую медаль юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе в дисциплине Mixed BMX Racing.
Овчинникова и Бескровный стали вторыми в женской и мужской гонках, но по сумме двух выступлений поднялись на высшую ступень пьедестала почета. Вторыми стали швейцарцы, третьими - колумбийцы. 
III летние юношеские Олимпийские игры (Буэнос-Айрес, Аргентина). Мужчины. 1. Эдвардс Глазерс (Латвия) - 35,017. 2. Илья Бескровный (Россия) - 35,205. 3. Эфраин Шаморро (Эквадор) - 35,767. Женщины. 1. Зоя Клессенс (Швейцария) - 38,529. 2. Варвара Овчинникова (Россия) - 38,987. 3. Габриэлла Болле Каррило (Колумбия) - 39,193. Mixed BMX Racing. 1. Россия. 2. Швейцария. 3. Колумбия.

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