ВАРВАРА ОВЧИННИКОВА ВЫИГРАЛА ЮНОШЕСКУЮ ОЛИМПИАДУ В БУЭНОС-АЙРЕСЕ

Пенсионерка пыталась заработать на биткоинах
Интернет-мошенники убедили 70-летнюю пенсионерку из Саранска вложить 526 тысяч рублей в криптовалюту, обещали баснословную прибыль, однако...
Интернет-мошенники убедили 70-летнюю пенсионерку из Саранска вложить 526 тысяч рублей в криптовалюту, обещали баснословную прибыль, однако...
Как в мордовской глубинке возвращают к жизни страдающих алкогольной и наркотической зависимостью
18 октября состоялась очередная сессия Совета депутатов городского округа Саранск
Волна смертельных аварий на минувшей неделе захлестнула дороги Мордовии. С 9 по 14 октября произошло 21 ДТП, в которых погибли 9 человек и еще 37...
Начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РМ Иван Канайкин рассказал о наркоситуации в Мордовии и некоторых резонансных...
Страховщиков обяжут выплачивать компенсацию за тех, у кого нет полиса ОСАГО
В республиканском пресс-центре озвучили отдельные результаты исследования «Качество жизни населения Республики Мордовия»
5 октября уголовный розыск в нашей стране отметил свой 100-летний юбилей. В этот день 1918 года в структуре Народного комиссариата внутренних дел...
Внучка солдата Вермахта вернула жительнице Саранска вещи ее пропавшего в годы Великой Отечественной войны родственника
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РМ разоблачили бригаду «азартных» дельцов,...