ВОЛШЕБНЫЙ КАМБЭК ОГАРЕВЦЕВ

В чемпионате Мордовии нет явного фаворита

Республиканский футбольный чемпионат входит в ту фазу, когда буквально каждый матч становится предметом повышенного внимания. Центральным поединком восьмого тура стало соперничество МГУ и «Плайтерры». Только этим командам с момента начала финального турнира доводилось владеть вершиной таблицы, а потому их очную ставку на стадионе «Старт» многие специалисты называли едва ли не матчем сезона.

Доля правды в этом, безусловно, есть. Но на самом деле делать какие-либо выводы еще рано. Элементарно потому, что впереди - целых четыре тура, и многие из тех, кто сейчас как бы в тени, сохраняют шансы на завоевание медалей. К таким командам следует, прежде всего, отнести «Рузаевку». Обладатели Кубка Мордовии достаточно долго запрягали, но теперь очень быстро едут. И победой в Ковылкино подопечные Сергея Корясова наглядно доказали, что сбрасывать их со счетов ни в коем случае нельзя. Если рузаецы добьются трех очков в перенесенном матче с «Факелом», то заметно приблизятся ко всем, кто занимает более высокие места. Вопрос лишь в том, когда этот матч, словно застрявший в дебрях предварительного этапа, состоится. В интересах всех претендентов на пьедестал его, конечно, уместно провести до того, как завершится последний тур.

Но вернемся к главному блюду минувшего уик-энда. Иначе как казусом его результат не назовешь. Весь первый тайм зубовцы возили огаревцев по изумрудной траве будто бы лицом по асфальту и должны были обеспечивать себе куда более солидную фору, нежели два мяча. Один только Никита Рокунов мог спокойно забивать 2-3 мяча, но то не успевал замкнуть прострел на дальней штанге, то лупил по воробьям, мирно дремавшим на солнышке в районе домика для проката коньков.

История умалчивает, что происходило в перерыве в раздевалке и какие такие доводы и аргументы нашел для игроков их главный тренер Михаил Аношкин, но во втором тайме команду МГУ было просто не узнать. Студенты буквально летали по полю, костьми ложились в единоборствах и успевали на каждый из подборов. Впрочем, и это могло не помочь, реализуй зубовцы свободный удар, назначенный в пределах штрафной площади за откидку мяча в руки вратарю. Но, как известно, настолько испытывать терпение госпожи Фортуны в футболе нельзя. В противном случае сработает пресловутый закон «не забиваешь ты - забивают тебе». Так получилось и в этот раз. В довесок ко всем неурядицам упомянутый выше форвард гостей заработал совершенно ненужное удаление. В итоге «Университет» не только сравнял счет, но и вышел вперед (Вячеслав Верушкин исправился за досадный автогол), а в компенсированное время самый миниатюрный хавбек хозяев Александр Прытков забил четвертый мяч.

Евгений СУЛЕЙМАНОВ, фото автора