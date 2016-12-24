«МОРДОВИЯ» ХОЗЯЙНИЧАЛА В ТАМБОВЕ

Один из фаворитов ФНЛ стыдливо избежал поражения

«Мордовия» прибавляет от матча к матчу и наглядно подтвердила сей факт в Тамбове. На берегах Цны подопечные Марата Мустафина дважды вели в счете и имели все шансы привезти домой победу, если бы не весьма странный пенальти, назначенный подмосковным арбитром Игорем Паниным в самый удобный для хозяев момент (когда играть оставалось плюс-минус минут двадцать). «Тамбов», перенасытивший состав звездными по меркам ФНЛ футболистами, как принято говорить в таких случаях, отскочил, что, не став излишне лукавить, признал после матча один из его тренеров.

К перерыву на табло стадиона «Спартак» горел грустный для хозяев поля и болельщиков результат 1:2. На 12-й минуте Владимир Обухов ювелирно навесил на дальнюю штангу, где тут как тут оказался Руслан Мухаметшин и головой переправил мяч в сетку ворот. Тамбовчане достаточно быстро отыгрались, но под занавес первого тайма «Мордовия» снова вышла вперед благодаря прицельному дальнему удару в исполнении Ильи Петрова. Недавний капитан молодежной сборной России, успевший к седьмому туру записать на свой счет четыре голевые передачи, очень удачно положил корпус, и мяч стрелой вонзился в нижний угол ворот.

Равновесие, как мы уже сказали, было восстановлено только с пенальти - после картинного падения в штрафной Хасана Мамтова. В дальнейшем матч изобиловал нешуточной борьбой и драматизмом. В итоге «Мордовия» добилась вполне приемлемого результата, так и не позволив «Тамбову» победить в родных стенах - в предыдущих домашних поединках «сине-красные» отпустили с миром «Нижний Новгород» (0:0) и проиграли второй команде ФК «Краснодар» (1:2). Оценивая матч в целом, можно сказать, что подопечные Марата Мустафина проявили бойцовский характер и отменные волевые качества, порадовав поклонников «Мордовии» красивой и результативной игрой.

Смотрим в календарь. 22 августа - кубковый матч в Нижнекамске, 26 августа - долгожданный домашний матч. Соперничать предстоит с «Чертаново» Игоря Осинькина. Ранее «Мордовия» встречалась с этой командой лишь в рамках подготовки к продолжению сезона - в феврале текущего года на Кубке ФНЛ. Главным арбитром встречи назначен 31-летний люберецкий рефери Алексей Сухой. Матч с «Нефтехимиком» обслужит судейская бригада во главе с 27-летним Максимом Чембулатовым из Костромы.

Продажа билетов на ближайшую «домашку» стартовала в минувший понедельник. Приобрести их можно в билетном центре стадиона «Мордовия Арена» (ул. Волгоградская, 1, напротив 3-го входа). Цены не кусаются - 100, 200 и 300 рублей (в зависимости от категории). В будние дни кассы работают с 10:00 до 20:00, в субботу - с 10:00 до 18:00. Телефон для справок: 30-30-84 (оплата только по наличному расчету).

Вместе с билетами не забывайте приобретать предматчевый журнал, цена на который, начиная с матча с «Чертаново», снижена до 100 рублей. Акция «Собери все предматчевые журналы и забери свой приз» продолжается! В конце сезона состоится розыгрыш призов, главным из которых станет фирменная футболка (с нанесением фамилии победителя). Счастливчика по традиции путем жребия определит один из футболистов «Мордовии». Однако и остальные участники без памятных подарков не останутся. Три первых номера предматчевого журнала - для полноты коллекции - приобрести еще не поздно. Спрашивайте в кассах! Верим в команду! Все на футбол!

Олег КОМИССАРОВ