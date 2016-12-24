«МОРДОВИЯ-2005» ВСТРЕЧАЛА ГОСТЕЙ ИЗ ШУМЕРЛИ

Спорт

На минувшей неделе в Саранске, по инициативе старшего тренера МЦПЮФП «Мордовия» по методической работе Владимира Рокунова, состоялся товарищеский матч между юными футболистами «Мордовии-2005» и их сверстниками из шумерлинской ДЮСШ.
Для подопечных Алексея Бессонова и Никиты Рокунова эта игра стала одним из этапов подготовки к домашнему Финалу Приволжья, для гостей из Чувашии - отличным подспорьем перед поездкой на международный турнир. Хозяева поля победили со счетом 5:1. Забитые мячи занесли себе в актив Владислав Волгаев, Денис Артамонов, Данила Адушкин, Максим Донцов и Кирилл Какурин.
После матча для ребят из Шумерли была организована экскурсия на стадион «СШОР по легкой атлетике» (бывший ЦОП), где во время ЧМ-2018 тренировалась национальная сборная Панамы, а также на стадион «Мордовия Арена», где еще совсем недавно бушевали страсти мундиаля. Напомним, что шумерлинская ДЮСШ является филиалом МЦПЮФП «Мордовия».
Евгений СУЛЕЙМАНОВ, фото автора

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