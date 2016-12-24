«МОРДОВИЯ-2005» ВСТРЕЧАЛА ГОСТЕЙ ИЗ ШУМЕРЛИ

Электронный проездной заменит бумажный
Но все льготы по проезду остаются прежними
Но все льготы по проезду остаются прежними
Самоубийственный взрыв прогремел рядом с детской площадкой
Федеральный проект «Формирование современной городской среды» уже знаком жителям столицы Мордовии. В ходе его реализации в Саранске уже...
Общественная комиссия продолжает объезжать дворы, которые попали в Федеральный проект «Формирование современной городской среды в...
По информации федеральных информагентств, фигурант одного из самых громких коррупционных дел в истории России - бывший заместитель...
Врач погорела на продаже липовых медсправок
Пролетарский районный суд вынес приговор 20-летнему жителю Саранска Олегу Мышадаеву. Он обвинялся в умышленном причинении вреда здоровью - в...
Неожиданный приговор по делу стрелка Калашникова
«В случае принятия законопроекта пенсии в среднем по Мордовии будут увеличены на 869 рублей»
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о жестокой расправе над 32-летним саранским диджеем Алексеем Земсковым. За смерть...