«МОРДОВИЯ-2008» ОБЫГРАЛА МОСКОВСКИХ ТОРПЕДОВЦЕВ

10-летние воспитанники МЦПЮФП «Мордовия» находятся в предвкушении участия в финальном этапе Всероссийского фестиваля «Загрузи себя футболом». Поездка на Черноморское побережье, в Анапу и Витязево, состоится совсем скоро - в двадцатых числах сентября, а сейчас самое время как следует к ним подготовиться.

С этой целью подопечные Эдуарда Тюшева и Юрия Гулякина встречались со сверстниками из московского «Торпедо», проводившими учебно-тренировочный сбор на базе Лыжно-биатлонного комплекса. Контрольный матч проходил на стадионе «Саранск» - в формате «9 на 9», при продолжительности таймов в 30 минут. Итог встречи - победа со счетом 2:1. Оба гола записал себе в актив Владислав Сагришин.

Наряду с этим «Мордовия-2008» принимает участие в товарищеском турнире «Кубок надежд» (главный судья соревнований - Игорь Лазарев). В поединках с ребятами из «Мордовии-2006» и «Мордовии-2007» успеха добиться не удалось. А вот в матчах с рузаевской ДЮСШ получилось превзойти тех, кто старше на целых два года. Первый состав победил со счетом 5:2 (голы: Муса Асаинов - 2, Вадим Евдокимов, Матвей Акулов, Глеб Дерябин), второй состав забил 7 безответных мячей (Антон Горбунов - 2, Глеб Дерябин - 2, Павел Ростов, Константин Гаранин, Станислав Артамонов). Весьма полезный турнир продлится до глубокой осени.

Евгений СУЛЕЙМАНОВ, фото автора