В КОНКУРЕНТАХ - САМАРА И САРАТОВ

Юноши бьются за путевки в Финал Приволжья

В приволжском футболе подходят к концу предварительные этапы первенств России для команд спортивных школ. На фоне взрослого первенства, где давно определились фавориты, на первый план выходит соперничество команд 2002 - 2004 годов рождения, где битва за очки приобретает все более ожесточенный характер. Борьбу за выход в финальный этап ведут все три команды, выступающие под флагом нашей республики.

На минувшей неделе «Мордовия-2002» принимала самарскую «Викторию» и разошлась миром. На 12-й минуте под давлением хозяев в сетку ворот гостей влетел автогол, однако всего спустя три минуты самарцы заработали и реализовали пенальти, а в тайме втором даже вышли вперед. На 77-й минуте Дмитрий Купцов восстановил ничейный результат, который в итоге сохранился. В бордовых футболках выходили играть: Баулин, Иркаев, Юдин, Картузов, Мишунин (Сафронов, 12), Гололобов (к), Потапов (Дадонов, 41), Нифатов, Каргин, Макаров (Казнов, 57), Купцов.

В турнирном расписании у подопечных Владимира Медведева и Вячеслава Вечканова остались встречи с «Крыльями Советов» (22 августа, на выезде), СШОР «Сокол» (27 августа, дома) и «Балаково» (2 сентября, дома). Однако наряду с этим предстоит сыграть и перенесенные матчи с «Крылышками» (дома) и «Викторией» (на выезде). Точные даты пока еще не определены. Расклад в таблице на данный момент такой: «Крылья» - 28 очков (10 игр), СШОР «Сокол» - 25 очков (11 игр), «Мордовия» - 21 очко (9 игр). Как и в прежние годы, необходимо финишировать в «двойке».

«Мордовия-2003» гостила в соседней Пензе и одержала крупную победу над сверстниками из команды «Зенит-Агромаркет». Три безответных мяча записали себе в актив Владислав Поляков (на 11-й минуте), Никита Снадин (на 18-й) и Денис Кахутин (на 26-й). Честь родной республики отстаивали: Айсин, Моисеев, Асланян, Морозов, Бирлюков, Кахутин (Артюхин, 69), Бусаргин (Просников, 59), Шаталин, Поляков (Мартынов, 69), Киреев (Николаев, 29; Сыщиков, 66), Снадин.

Подопечные Юрия Уткина и Евгения Буланова, имея на балансе 19 очков после 8 проведенных игр, лидируют в группе «D». На второй строчке - «Крылья Советов» (16 очков за 6 игр), на третьей - ДЮСШ Энгельс (16 очков после 9 игр). Расписание финишной прямой: ДЮСШ Энгельс (27 августа, в гостях), «Балаково» (30 августа, дома), СШОР «Сокол» (2 сентября, дома), «Крылья Советов» (в гостях, дата не определена).

«Мордовия-2004» в пяти матчах набрала 9 очков, при разности забитых и пропущенных мячей 18:8. СШОР «Сокол» заработал 11 очков, «Крылья Советов» - 8 очков (но имеет на матч меньше). С самарцами предстоит сыграть в гостях (29 августа). С саратовцами подопечные Сергея Дикарева и Алексея Шкаева сыграли вчера, когда этот номер «ВС» уже был сверстан и направлен в печать. Последним соперником станет «Звезда-Юность» Энгельс (на выезде, дату назначат позже).

Тем временем определилось, где и когда состоятся финальные турниры приволжского масштаба. Команды 2001 года рождения, в числе которых подопечные Василия Дмитренко, Максима Будникова и Дмитрия Волынкина, скрестят шпаги на спортивной базе «Изумрудное» (с 5 по 12 сентября). Поездка в Городецкий район Нижегородской области предстоит и лучшим командам 2003 года рождения, но несколько позже - с 22 по 29 сентября. Юноши 2002 года рождения оспорят медали в Дзержинске (с 28 сентября по 5 октября). Юноши 2004 года рождения сразятся в Казани (с 3 по 10 октября). «Мордовия-2005» будет принимать гостей в Саранске (с 26 августа по 2 сентября).

Евгений СУЛЕЙМАНОВ, фото автора