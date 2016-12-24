СИЛЬНЕЙШИЕ В СТРАНЕ

С 17 по 19 августа на московском велодроме «Марьинский» проходили чемпионат и первенство России. В соревнованиях приняли участие около 60 спортсменов из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Пензы, Омска, Брянска, Краснодарского края, республик Адыгея, Удмуртия и Мордовия.

Велоэкстремалы Мордовии с успехом выступили в дисциплине «Гонка на время» (17 августа), а также в гонке «Классик» (18 августа), после чего соперничали в эстафете. Спортсмены республиканской СШОР по велоспорту стали лучшими среди юниоров, а также в элите (мужчины и женщины). В составе юниорской команды выступали: Варвара Овчинникова, Дмитрий Карасев, Алексей Кудряшов и Сергей Котельников. В элитной группе под флагом Мордовии выступали Евгений Комаров, Наталья Суворова, Владислав Неяскин и Артем Бояров.