СИЛЬНЕЙШИЕ В СТРАНЕ

Тайное становится явным
Налоговики открывают доступ к своим базам данных
Налоговики открывают доступ к своим базам данных
18-летний уроженец Саранска Александр Ключко добился признания на международном уровне
Неожиданный приговор по делу стрелка Калашникова
Федеральный проект «Формирование современной городской среды» уже знаком жителям столицы Мордовии. В ходе его реализации в Саранске уже...
«В случае принятия законопроекта пенсии в среднем по Мордовии будут увеличены на 869 рублей»
Сломавшийся лифт как индикатор морального состояния общества
Жительница Саранска скончалась на отдыхе в Турции
Общественная комиссия продолжает объезжать дворы, которые попали в Федеральный проект «Формирование современной городской среды в...
Сплошные звезды, а не люди. Вот и звезда балета - наш земляк Алексей Любимов получил свои пятнадцать минут на знаменитой «Аллее славы». На...
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о жестокой расправе над 32-летним саранским диджеем Алексеем Земсковым. За смерть...