Тайное становится явным
Налоговики открывают доступ к своим базам данных
ДОБРОСЕРДОВ, ГЛУХОВ И ШВЕЙКИН пополнили состав «Мордовии»
Налоговики открывают доступ к своим базам данных
«В случае принятия законопроекта пенсии в среднем по Мордовии будут увеличены на 869 рублей»
Неожиданный приговор по делу стрелка Калашникова
Сплошные звезды, а не люди. Вот и звезда балета - наш земляк Алексей Любимов получил свои пятнадцать минут на знаменитой «Аллее славы». На...
Пролетарский районный суд вынес приговор 20-летнему жителю Саранска Олегу Мышадаеву. Он обвинялся в умышленном причинении вреда здоровью - в...
Сломавшийся лифт как индикатор морального состояния общества
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о жестокой расправе над 32-летним саранским диджеем Алексеем Земсковым. За смерть...
Самоубийственный взрыв прогремел рядом с детской площадкой
В мае 2016 года сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков получили оперативную информацию о преступном сообществе, которое...
По информации федеральных информагентств, фигурант одного из самых громких коррупционных дел в истории России - бывший заместитель...