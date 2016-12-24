ДОБРОСЕРДОВ, ГЛУХОВ И ШВЕЙКИН пополнили состав «Мордовии»

В ходе подготовки к новому сезону хоккеисты «Мордовии» дважды сыграли в родных стенах с самарским ЦСК ВВС. Несколько лет назад два этих клуба выступали в одной лиге и являлись заклятыми врагами. Матчи между саранскими «лисами» и самарскими «летчиками» всегда отличались особым накалом борьбы на льду. Постепенно «армейцы» перебрались в ВХЛ-А, а теперь вот решили окунуться в ностальгию и навестили столицу Мордовии с целью товарищеских встреч.

Оба поединка не принесли положительных результатов, зато предоставили обширную пищу для размышлений тренерскому штабу. Между тем на днях было объявлено о том, что очередным новобранцем «Мордовии» стал 20-летний защитник Сергей Добросердов - тот самый, который оформил хет-трик в недавнем контрольном матче с пензенским «Дизелистом». Игрок с чрезвычайно искренней фамилией, как выяснилось, хоккеист потомственный. Его отец Виталий Добросердов выступал в 1990-е годы в различных российских клубах, в том числе за саратовский «Кристалл» в Суперлиге. Свой путь в хоккее Добросердов-младший начинал в Липецке, после чего тренировался в системе подольского «Витязя» и столичного ЦСКА. Предыдущие четыре сезона перспективный боец провел в ХК «Липецк».

26-летний защитник с левым хватом клюшки Валерий Глухов стал третьим хоккеистом, перебравшимся в «Мордовию» из ХК «Тамбов». Чуть раньше он выступал за нижнетагильский «Спутник», «Алтайских беркутов» и барнаульский «Алтай». Отметим также, что в распоряжение Юрия Воробьева, Александра Мниховича и Дмитрия Никольского вернулся Николай Швейкин (161 игра, 45 шайб, 48 голевых передач), побывавший в межсезонье на просмотре в «Югре». Возвращение незаурядного форварда в Саранск стало возможным после разрыва трудовых отношений с Сергеем Нефедовым.

Евгений СУЛЕЙМАНОВ