ОЧЕНЬ ВАЖНЫЕ ТУРНИРНЫЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ

«Мордовия» разгромила «Сибирь» и вырвала ничью в Тюмени

Насыщенный обилием неблизких выездов календарь продолжает строить каверзы «Мордовии». В ситуации, когда размеренный недельный график отсутствует как таковой, командам зачастую приходится биться на поле на морально-волевых и в значительной степени заботиться о результате, нежели обо всем остальном. При этом очень трудно поспорить с тем, что на данном этапе это единственно верный путь. Ведь потери на старте сезона, если их допустить, могут обернуться резко негативными последствиями. Проще говоря, нет никакой гарантии, что в дальнейшем ты не откажешься в отцепленном вагоне.

«Давно разгаданная загадка» - с таким заголовком вышла рубрика «Былые битвы» в предматчевом журнале на третий домашний поединок. И действительно, в прежние годы встречи с новосибирцами зачастую таили в себе безумные повороты событий, но постепенно «Мордовия» научилась направлять противостояния с «орлами» в нужное для себя русло. Давно забыты два поражения с идентичным теннисным счетом 2:6, которые фиксировались 11 лет назад, в самом начале соперничества двух клубов. В настоящий момент «Сибирь» - завсегдатай средней части таблицы, и ждать от нее чего-то запредельного вряд ли стоило. Необходимо было просто взять свои закономерные, применительно к родным стенам, три очка, что наша команда и сделала. А человек с обложки того самого журнала сделал как раз то, чего поклонники «красно-бело-синих» от него настоятельно требовали, - продолжил забивать (отметился дублем, да еще, при определенной доле везения, вполне мог замахнуться и на хет-трик).

Свой первый после возвращения в ФНЛ гол Руслан Мухаметшин забил в результате удачного розыгрыша стандарта. Техничный Игорь Киреев, еще недавно игравший в составе «Ростова» в Лиге чемпионов против мадридского «Атлетико», умело подал с корнера в район одиннадцатиметровой отметки, куда с дальней штанги, хитро «отцепившись» от защитника, и прибежал старший из братьев-гвардейцев. Удар последовал практически в касание, после чего мяч рикошетом от защитника оказался в нижнем углу в ворот. И, пожалуй, не согрешим против истины, если предположим, что это все-таки была тонко исполненная домашняя заготовка.

Когда команды поменялись воротами, гости, надо отдать им должное, имели два верных голевых шанса, но воплотить их в голы в обоих случаях не позволил вратарь. На 66-й минуте крайне расхлябанно, по-другому и не скажешь, сыграл Максим Житнев. Оказавшись первым на верховом забросе из глубины поля от Виктора Свежова, капитан «сибиряков» мог спокойно пробить низом или просто прокинуть мяч в сторону от выскочившего навстречу Александра Кобзева, но зачем-то начал его перебрасывать, как следствие - полет мяча прервала перчатка голкипера. А на 71-й минуте очень опрометчиво сыграл уже наш футболист. Пас назад в исполнении Ильи Петрова привел к тому, что тет-а-тет с Кобзевым оказался Виталий Галыш. К счастью, страж ворот «Мордовии» вовремя среагировал на оплошность партнера и грамотно вынес мяч из опасной зоны ногами.

Но на 77-й минуте все неприятности остались позади. После второго гола Руслана Мухаметшина вопрос о победителе матча фактически был снят. И вновь голевая комбинация была разыграна как по нотам. После перехвата в центральной зоне Филипп Дворецков отдал пас на ход Илье Петрову, тот ворвался в штрафную с правого края и умело прокинул на дальнюю штангу, где «пятнистого» уже вовсю поджидал капитан хозяев.

В моменте, предварявшем третий гол, поучаствовали Антон Орлов и все тот же Руслан Мухаметшин. Полузащитник, пробежав слева по флангу со спринтерской скоростью, нашел форварда передачей в штрафную, а тот в упор «расстреливал» Николая Цыгана, но вратарь худо-бедно отвел угрозу на угловой. Ну а дальше Петров оформил вторую «голевуху» за матч, выдав навес-конфетку - прямо на голову Дворецкову. Экс-торпедовец перевисел в воздухе соперника и под овации трибун отправил мяч под перекладину.

Разгром «Сибири» стал первым крупным результатом, который увидела «Мордовия Арена». Вообще же, результативность, имевшая место быть в трех «домашках», не оставляет зрителей равнодушными. В унисон привлекательной цифре команды совместными усилиями дарили внушительной публике не менее трех голов за матч. Судя по всему, маловыразительные 0:0, 0:1 и 1:0 из трех тестовых матчей ушли в прошлое вместе с ПФЛ. 2:2, 1:2 и 3:0 буквально кричат за то, что скучно на футболе в оранжевой чаше не бывает.

Ничья в Тюмени укрепила надежду на то, что все для «Мордовии» будет складываться хорошо. Гол в исполнении Владислава Адаева вышел просто-таки на загляденье. На 90+1 минуте Денис Поярков головой исполнил «парашютик» на нашего доморощенного хавбека, тот принял мяч на грудь, легким тычком подработал его себе под удар, а затем, из-под ног сразу двух оппонентов, успел пробить так, что местные болельщики ахнули и отправились домой посыпать голову пеплом. Нельзя не сказать и о том, что в концовке матча гости из Саранска имели подавляющее преимущество. На 88-й минуте Евгений Ятченко, подкручивая мяч в дальнюю «девятку», попал в перекладину, а на 90+4 минуте на пятачке оказался другой защитник Радик Юсупов. На радость тюменцам мяч в считаных сантиметрах разминулся со штангой. Ассистировал, кстати, вновь Поярков.

В заключение добавим, что напряженный календарь вновь заставил тренерский штаб «Мордовии» ротировать состав. В Хабаровск, как вы помните, не летали братья Мухаметшины. В тюменском протоколе не оказалось нападающего Владимира Обухова. С другой стороны, данное обстоятельство дало шанс проявить себя в матче против бывших одноклубников Михаилу Маркину. В ближайшую субботу, 18 августа, главная команда нашей республики будет гостить в Тамбове, а в следующую среду, 22 августа, проведет кубковый матч в Нижнекамске (подробности - на соседней полосе).

СКАЗАНО ДЛЯ ПРЕССЫ

Марат МУСТАФИН, главный тренер ФК «Мордовия»: - Результат матча закономерен. Между последними тремя турами были очень короткие перерывы. Перелеты не делают футболистов свежее. Мы сегодня неплохо действовали в обороне, хорошо убегали в атаку. В принципе, я доволен тем, как мы сыграли. После нереализованного пенальти и совсем необязательного пропущенного гола наша команда не опустила рук. В конечном счете мы смогли отыграться и пополнили свою турнирную копилку важным выездным очком. Горан АЛЕКСИЧ, главный тренер ФК «Тюмень»: - Сейчас, конечно, нам очень обидно. Трудно делать выводы сразу после финального свистка. Мы очень хотели победить, и если бы это произошло, занимали бы сейчас совершенно другое место в таблице. У «Тюмени» есть определенные проблемы. Было видно, что у футболистов накопилась усталость. За короткий промежуток проводим третий матч, и это не может не сказываться. Но кроме ошибок у нас были и хорошие моменты. Искренне жаль, что упустили еще два очка.

Евгений СУЛЕЙМАНОВ, фото Андрея КОНДРАТЬЕВА