«АХМАТ», «РУБИН», «РОСТОВ» ИЛИ «УРАЛ»?!

Благоустроенных дворов стало больше!
Общественная комиссия продолжает объезжать дворы, которые попали в Федеральный проект «Формирование современной городской среды в...
Кто-то из этой четверки может сыграть в Саранске
Общественная комиссия продолжает объезжать дворы, которые попали в Федеральный проект «Формирование современной городской среды в...
18-летний уроженец Саранска Александр Ключко добился признания на международном уровне
Федеральный проект «Формирование современной городской среды» уже знаком жителям столицы Мордовии. В ходе его реализации в Саранске уже...
Налоговики открывают доступ к своим базам данных
Неожиданный приговор по делу стрелка Калашникова
IV Межрегиональный фестиваль национальный культуры «Кургоня», который стал символом межнациональных связей и дружбы, популяризатором...
Госдума приняла законопроект, разрешающий ставить на учет автомобили без участия ГИБДД
Пролетарский районный суд вынес приговор 20-летнему жителю Саранска Олегу Мышадаеву. Он обвинялся в умышленном причинении вреда здоровью - в...
Сплошные звезды, а не люди. Вот и звезда балета - наш земляк Алексей Любимов получил свои пятнадцать минут на знаменитой «Аллее славы». На...
По информации федеральных информагентств, фигурант одного из самых громких коррупционных дел в истории России - бывший заместитель...