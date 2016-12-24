«АХМАТ», «РУБИН», «РОСТОВ» ИЛИ «УРАЛ»?!

Кто-то из этой четверки может сыграть в Саранске

На минувшей неделе определился соперник футбольного клуба «Мордовия» по кубковому матчу. 22 августа в рамках 1/32 финала подопечные Марата Мустафина сыграют в гостях с «Нефтехимиком». Право сразиться с флагманом мордовского футбола клуб из Нижнекамска завоевал в Ижевске, победив с минимальным счетом местный «Зенит». Победителя матча ФК «Мордовия» - «Нефтехимик» ждет встреча с одним из клубов Премьер-лиги.

Согласно регламенту Олимп-Кубка России, жеребьевка 1/16 финала должна состояться до того, как участники предэлитного раунда встретятся между собой (правда, ее дата пока еще не называется). Жребий, как и в прежние годы, слепым не будет. Представителей РПЛ разобьют на четыре квартета - в зависимости от итоговых мест, занятых ими в предыдущем чемпионате России. Таким образом, «матками» выступят «Локомотив», ЦСКА, «Спартак» и ФК «Краснодар». Между собой они смогут встретиться не раньше полуфинала. А вот питерский «Зенит», занявший 5-е место, будет находиться во втором по силе квартете.

Наравне с этим регламентирующая схема предполагает, что «Мордовию» ждет встреча либо с грозненским «Ахматом», либо с казанским «Рубином», либо с ФК «Ростов», либо с екатеринбургским «Уралом». Приводим вниманию читателей «ВС» полновесный расклад, отвечающий на вопрос, какие пары команд на кого выходят. Матчи 1/16 финала запланированы на 26 и 27 сентября. Представители РПЛ сыграют на полях победителей матчей 1/32 финала.

Евгений СУЛЕЙМАНОВ