10 августа, в преддверии Дня физкультурника, в Доме республики прошло ежегодное торжественное мероприятие, в рамках которого Глава Мордовии Владимир Волков наградил ведущих спортсменов и тренеров - тех, кто продемонстрировал высокие результаты на крупнейших международных и российских соревнованиях, а также активно содействовал развитию физкультуры и спорта в нашем регионе.

«Ровно 20 лет назад Мордовия стала первым субъектом Российской Федерации, где стали выплачиваться государственные стипендии ведущим спортсменам, а затем присуждаться республиканские гранты в области спорта, - подчеркнул Владимир Дмитриевич. - В дальнейшем это славное начинание было поддержано как на федеральном уровне, так и во многих регионах России».

Только за первое полугодие 2018 года на соревнованиях межрегионального, всероссийского и международного уровня членами сборной Мордовии завоевано 590 медалей, причем 40 процентов из них - высшей пробы.

«Каждая из этих наград добыта ценой огромных усилий, мужеством, талантом и упорством атлетов, мастерством их тренеров, - отметил руководитель республики. - Все мы гордимся успехом лыжницы Анастасии Седовой, завоевавшей бронзовую медаль на Олимпиаде в Пхенчхане. Это первая олимпийская медаль в лыжных гонках в истории мордовского спорта! Причем Настя успела выиграть еще и молодежное первенство мира, а также чемпионат России. Очередные яркие победы на счету воспитанников мордовской школы греко-римской борьбы. Сегодня 26 наших ребят входят в состав сборной России по различным возрастам. Только с начала года на чемпионатах мира, Европы и международных турнирах мордовские борцы завоевали 12 золотых, 8 серебряных и 8 бронзовых медалей. В 2018 году в школе имени Болотникова открылось отделение гребли на байдарках и каноэ. Его лидер Елена Анюшина в этом году уже успела отметиться двумя победами на чемпионате и Кубке России».

И все-таки главным спортивным событием для Мордовии, как и для всей страны, стал чемпионат мира по футболу. Владимир Волков поблагодарил представителей спортивной общественности республики за огромный вклад в организацию и проведение этого важнейшего мероприятия, подчеркнув при этом, что теперь на первое место выходит задача грамотного использования наследия чемпионата.

«В декабре республика примет чемпионат России по фигурному катанию. Рассчитываем, что в Саранске будут проводиться матчи национальных команд - молодежных, юниорских, женских сборных России по футболу, - рассказал о ближайших планах Глава Мордовии. - Разработана стратегия развития футбола в Мордовии до 2030 года. Акцент в ней сделан на детей, создание условий для развития массового и любительского футбола. В ближайшей перспективе мы ожидаем, что число детей, занимающихся футболом, вырастет как минимум в полтора раза. Поэтому сейчас активно прорабатываем вопрос создания детского футбольного центра федерального уровня».

Евгений СУЛЕЙМАНОВ, фото Юрия ГЛЕБОВА