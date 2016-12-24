ДВИЖЕМСЯ В ВЕРНОМ НАПРАВЛЕНИИ

Сегодня «Мордовия» примет дома «Сибирь»
Фраза, вынесенная в заголовок в предыдущем номере, вполне подошла бы и для этого. В далеком Хабаровске «Мордовия» выглядела еще лучше, чем в домашней игре с «Краснодаром-2», но вновь уступила со счетом 1:2, пропустив шальной гол в «девятку». Снова счет не по игре, снова поражение, но вместе с тем есть стойкая уверенность, что все будет хорошо. Тем же, кто уже сейчас, после 4-го тура, хватается за голову и кричит с дивана, как все плохо, можно только посочувствовать.
Неблизкий перелет на фоне крайне непростого календаря подтолкнул тренерский штаб к ротации состава. На берега Амура не полетели братья Мухаметшины, а место Евгения Ятченко на правой бровке в обороне занял Юрий Лебедев, сыгравший свой первый матч в ФНЛ в текущем сезоне. Вышедшие в стартовом составе Владислав Адаев, Антон Орлов и Филипп Дворецков проявили себя очень хорошо. Доморощенный хавбек проделывал большой объем работы как с мячом, так и без него. Два выходца из «Носты» слаженно действовали в средней линии.
Зачетным первый тайм сделал Алан Багаев. Перед свистком на перерыв «Мордовия» провела пару-тройку неплохих атак, потревожила штангу ворот хозяев, а затем в очередной раз изысканно перевела в гол стандартное положение. Прибежавший в чужую штрафную защитник головой переправил «пятнистого» в цель. Фактически мяч был направлен в мертвую зону, влетев в сетку от дальней штанги. Сыгравшему отличный матч вратарю «армейцев» Егору Генералову оставалось только развести руками.
К ответному голу привел пенальти. Олег Алейник завершал прострел с фланга, и руки Лебедева стали преградой мячу, летевшему в ворота. Максим Казанков в третий раз за три матча подошел к одиннадцатиметровой отметке и не промахнулся. В дальнейшем игра проходила с небольшим преимуществом «красно-синих». «Мордовия» умело разрушала, при этом уверенно действовала в контратаках. Казалось, справедливым исходом встречи станет ничья, и наша команда в четвертый раз подряд вернется из Хабаровска домой, пополнив свой турнирный баланс. Но когда пошло уже компенсированное время, случился тот самый шальной удар Дениса Дедечко, о котором мы сказали вначале.
Ближайшим соперником «Мордовии» станет новосибирская «Сибирь», беспрерывно выступающая в постэлитном классе с 2010 года, но при этом только дважды попадавшая за данный период в первую «десятку». Соперничать с «орлами» на стадионе «Мордовия Арена» предстоит уже сегодня. Начало матча в 19.00. Даже если вы уже успели купить билет, не забудьте заглянуть в кассы напротив 3-го входа по улице Волгоградской и приобрести там красочный предматчевый журнал. Тех болельщиков, кто соберет полную коллекцию специализированных изданий, посвященных ФК «Мордовия», в конце сезона ждет розыгрыш призов, главным из которых станет фирменная футболка (с нанесением на тыльную сторону фамилии победителя). Все на футбол!
СКАЗАНО ДЛЯ ПРЕССЫ
Марат МУСТАФИН, главный тренер ФК «Мордовия»:
- Первый тайм провели очень качественно. Играли в довольно-таки симпатичный футбол, хорошо контролировали мяч. Создали голевые моменты, попали в штангу, забили в результате подачи с углового удара, у своих ворот ничего опасного не допустили. Во втором тайме хозяева, за счет длинных передач, доставки мяча в штрафную площадь, действовали более настойчиво. Здесь мы немного не выдержали напряжения, допустили назначение пенальти. И, естественно, очень досадно было пропустить гол в самой концовке. В целом по игре к ребятам минимум вопросов. Мы движемся в правильном направлении.
По причине сложности календаря произвели ротацию состава. Предоставили шанс проявить себя молодым футболистам. Ведь не стоит забывать, что в период с 4 августа по 1 сентября в нашем расписании семь игр, пять из которых - на выезде.
Сергей ПЕРЕДНЯ, главный тренер «СКА-Хабаровск»:
- Хотели агрессивно начать матч, выпустив двух нападающих. Но ничего из этого не вышло. И центр поля проигрывали, и защитники совершали неоправданные ошибки. А под занавес первого тайма еще и пропустили. В перерыве в раздевалке был мужской разговор, в том числе сами ребята между собой на повышенных тонах поговорили. Потом вышли, и не сказать, что все перевернули, но своего добились. Бывают тяжелые матчи, этот как раз из таких.
Евгений СУЛЕЙМАНОВ