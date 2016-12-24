ДВИЖЕМСЯ В ВЕРНОМ НАПРАВЛЕНИИ

Сегодня «Мордовия» примет дома «Сибирь»

Фраза, вынесенная в заголовок в предыдущем номере, вполне подошла бы и для этого. В далеком Хабаровске «Мордовия» выглядела еще лучше, чем в домашней игре с «Краснодаром-2», но вновь уступила со счетом 1:2, пропустив шальной гол в «девятку». Снова счет не по игре, снова поражение, но вместе с тем есть стойкая уверенность, что все будет хорошо. Тем же, кто уже сейчас, после 4-го тура, хватается за голову и кричит с дивана, как все плохо, можно только посочувствовать.

Неблизкий перелет на фоне крайне непростого календаря подтолкнул тренерский штаб к ротации состава. На берега Амура не полетели братья Мухаметшины, а место Евгения Ятченко на правой бровке в обороне занял Юрий Лебедев, сыгравший свой первый матч в ФНЛ в текущем сезоне. Вышедшие в стартовом составе Владислав Адаев, Антон Орлов и Филипп Дворецков проявили себя очень хорошо. Доморощенный хавбек проделывал большой объем работы как с мячом, так и без него. Два выходца из «Носты» слаженно действовали в средней линии.

Зачетным первый тайм сделал Алан Багаев. Перед свистком на перерыв «Мордовия» провела пару-тройку неплохих атак, потревожила штангу ворот хозяев, а затем в очередной раз изысканно перевела в гол стандартное положение. Прибежавший в чужую штрафную защитник головой переправил «пятнистого» в цель. Фактически мяч был направлен в мертвую зону, влетев в сетку от дальней штанги. Сыгравшему отличный матч вратарю «армейцев» Егору Генералову оставалось только развести руками.

К ответному голу привел пенальти. Олег Алейник завершал прострел с фланга, и руки Лебедева стали преградой мячу, летевшему в ворота. Максим Казанков в третий раз за три матча подошел к одиннадцатиметровой отметке и не промахнулся. В дальнейшем игра проходила с небольшим преимуществом «красно-синих». «Мордовия» умело разрушала, при этом уверенно действовала в контратаках. Казалось, справедливым исходом встречи станет ничья, и наша команда в четвертый раз подряд вернется из Хабаровска домой, пополнив свой турнирный баланс. Но когда пошло уже компенсированное время, случился тот самый шальной удар Дениса Дедечко, о котором мы сказали вначале.

Ближайшим соперником «Мордовии» станет новосибирская «Сибирь», беспрерывно выступающая в постэлитном классе с 2010 года, но при этом только дважды попадавшая за данный период в первую «десятку». Соперничать с «орлами» на стадионе «Мордовия Арена» предстоит уже сегодня. Начало матча в 19.00. Даже если вы уже успели купить билет, не забудьте заглянуть в кассы напротив 3-го входа по улице Волгоградской и приобрести там красочный предматчевый журнал. Тех болельщиков, кто соберет полную коллекцию специализированных изданий, посвященных ФК «Мордовия», в конце сезона ждет розыгрыш призов, главным из которых станет фирменная футболка (с нанесением на тыльную сторону фамилии победителя). Все на футбол!

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