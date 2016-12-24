СРАЗУ ВСЛЕД ЗА ФАВОРИТАМИ

Благоустроенных дворов стало больше!
Общественная комиссия продолжает объезжать дворы, которые попали в Федеральный проект «Формирование современной городской среды в...
«Мордовия-м» обкатывает потенциальный резерв
Общественная комиссия продолжает объезжать дворы, которые попали в Федеральный проект «Формирование современной городской среды в...
Самоубийственный взрыв прогремел рядом с детской площадкой
«В случае принятия законопроекта пенсии в среднем по Мордовии будут увеличены на 869 рублей»
За это ему грозит до 8 лет лишения свободы
IV Межрегиональный фестиваль национальный культуры «Кургоня», который стал символом межнациональных связей и дружбы, популяризатором...
В саранской больнице скончалась жертва июльского урагана
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о жестокой расправе над 32-летним саранским диджеем Алексеем Земсковым. За смерть...
В мае 2016 года сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков получили оперативную информацию о преступном сообществе, которое...
18-летний уроженец Саранска Александр Ключко добился признания на международном уровне
Пролетарский районный суд вынес приговор 20-летнему жителю Саранска Олегу Мышадаеву. Он обвинялся в умышленном причинении вреда здоровью - в...