СРАЗУ ВСЛЕД ЗА ФАВОРИТАМИ

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Спорт

«Мордовия-м» обкатывает потенциальный резерв

 

Молодежный состав «Мордовии» продолжает выступление в первенстве МФС «Приволжье». После 10 проведенных матчей подопечные Василия Дмитренко, Максима Будникова и Дмитрия Волынкина занимают высокую шестую позицию, уступая только тем, кого изначально специалисты причисляли к фаворитам турнира.
На строчку ниже - главная команда Пензенской области, на строчку выше - «Дзержинск-ТС», сменивший на тренерском мостике опытного Сергея Нагаева на молодого Алексея Павлычева, выступавшего за клуб на позиции защитника с 1997-го по 2011 год (с перерывом на уреньский «Энергетик»).
В первый день последнего месяца лета «Мордовия-м» гостила в Самаре и смогла добыть победу. Забив три гола под занавес первого тайма и один в начале второго, саранские парни обеспечили себе комфортный отрыв в счете, ликвидировать который хозяевам, как они ни старались, так и не удалось. Один из голов записал на свой счет полузащитник главной команды Руслан Навлетов.
В минувшую субботу состоялся непростой матч в Каменке. В равной борьбе удача улыбнулась «Дорожнику», победившему со счетом 2:1 (с пенальти отличился Радик Юсупов). Матч изобиловал неспортивными эмоциями и грубой игрой, как следствие - два удаления в составе хозяев. А на 78-й минуте на трибуну судьи попросили удалиться одного из тренеров принимающей стороны. Будучи официальным лицом матча, этот человек не стеснялся в выражениях и прямо перед камерой, ведущей трансляцию в интернет, выскочил в истеричном порыве из технической зоны в сторону соседней скамейки с криками и угрозами в адрес коллег. В профессиональном футболе подобное поведение стопроцентно покарали бы длительной дисквалификацией. Как расценят данный отвратительный инцидент в межрегиональном футбольном союзе «Приволжье», футбольная общественность наверняка узнает.
Евгений СУЛЕЙМАНОВ

                       


 

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