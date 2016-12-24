КОМУ ДОСТАНЕТСЯ КУБОК МОРДОВИИ?!

Судьба трофея будет решена в День физкультурника

В минувшие выходные состоялся заключительный тур предварительного этапа чемпионата Мордовии. Большую часть лета сильнейшие клубы республиканского футбола соперничали с теми, кто заметно слабее. В итоге, как и ожидалось, сенсаций новая система розыгрыша не принесла. К недоразумениям можно причислить разве что выход в финальную пульку «Агро-Атяшево» - из группы «А», где фаворитами выглядели не только команда МГУ, но и комсомольская «Сфера».

В первом круге атяшевцы были разгромлены на выезде (1:5), но в ответной игре в родных стенах удивительным образом победили (4:0). В итоге, при равенстве очков, вторая позиция осталась за представителями колбасного края. В других же территориальных зонах дальше прошли те, кому специалисты это и предрекали изначально. В группе «В» мощный «Ватт» и молодежный «МГПИ-Евсевьевец» без проблем квалифицировались в финал в соперничестве с «Вымпелом», «Ичалками» и «Белозерьем». В группе «С» саранский «Факел», забравший себе львиную долю футболистов некогда преуспевающего «Торбеево», и боевая «Рузаевка» не открыли для себя ничего нового в формальных сражениях с «Инсаром», «Автомобилистом» и «Кадошкино». В группе «D», на Западе, все те же проблемы. Первая из них - недостаток квалифицированных арбитров (большую часть игр известный мастер уметского шашлыка Юрий Кашеваров обслуживал в одиночку), вторая - наличие откровенно разгильдяйских районов, для команд которых неявка на матч давно стала делом привычки. Застолбить за собой стопроцентные показатели толковой зубовской «Плайтерре» в подобном хаосе было, с одной стороны, достаточно просто, с другой - определенно не хватало драйва. Интрига как таковая присутствовала только в принципиальных рандеву с ковылкинским «Спартаком».

Одно из них как раз и состоялось в 10-м туре и стало, пожалуй, самым ярким поединком на фоне безликой массы астрономических результатов. Впервые мяч побывал в воротах гостей еще на 16-й минуте, однако у судей было на этот счет другое мнение. Но хозяева оборотов не сбавили, и на 21-й минуте Николай Сергачев, получив расчетливую передачу от Павла Кульнина, вышел один на один с вратарем и грамотно реализовал голевой шанс.

На 54-й минуте «красно-белые» усилиями Тимура Чемарина восстановили равновесие. Но это, как выяснилось, только раззадорило «Плайтерру». Почти сразу же вновь сработала связка Кульнин - Сергачев, и второй из них сумел «продавить» мяч в борьбе с защитником, как следствие - автогол. Окончательный счет на 64-й минуте установил Тимур Юдин. Ворвавшись в штрафную площадь по центру, 19-летний форвард тонко подрезал мяч в «девятку».

Интересно было наблюдать и за результативной ничьей в исполнении «Ватта» и МГПИ. Все голы были забиты после перерыва. Максим Баулин (на 57-й минуте) и Данила Ильин (на 75-й минуте) обеспечили «евсевьевцам» комфортную фору. Однако в составе «электроснабженцев» нашелся такой футболист, как Андрей Догадин. На 83-й минуте один из лидеров самобытного коллектива сквитал один гол с пенальти, а под самый занавес сумел забить и второй мяч.

«Игра выдалась сложной. Было много борьбы, особенно на втором этаже, - прокомментировал прошедший матч наставник будущих педагогов Александр Власов. - В начале второго тайма нам удалось дважды выйти вперед. Сначала Баулин открыл счет после ошибки обороны соперника, а затем Ильин отличился в быстрой контратаке. Но «Ватт» за счет кроссов, то справа, то слева, постоянно наращивал давление, что и вылилось в пенальти. В концовке последовала череда верховых забросов в нашу штрафную, один из них привел к взятию ворот. Результат в принципе закономерен. Хотя мы, конечно, остались недовольны тем, что не смогли удержать преимущество».

В завершение скажем, что к моменту сдачи этого номера «ВС» в печать претендентов на Кубок Мордовии оставалось четверо. Но, когда он окажется в руках у наших читателей, уже будет известен первый финалист. Команды МГУ и ФК «Рузаевка» оспаривали право выхода в решающий матч вчера вечером в Саранске. А сегодня, 8 августа, в Зубовой Поляне снова померятся силами «Плайтерра» и ковылкинский «Спартак» (начало в 17:30). Финал по старой доброй традиции намечен на День физкультурника, который в этом году приходится на 11 августа. Место и время его проведения будут определены в четверг, 9 августа, в рамках очередного заседания Совета Федерации футбола РМ.

Евгений СУЛЕЙМАНОВ