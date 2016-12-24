ПОЛУМАРАФОН САРАНСК - РУЗАЕВКА

«Нам нет смысла халтурить!»
Федеральный проект «Формирование современной городской среды» уже знаком жителям столицы Мордовии. В ходе его реализации в Саранске уже...
Федеральный проект «Формирование современной городской среды» уже знаком жителям столицы Мордовии. В ходе его реализации в Саранске уже...
Сплошные звезды, а не люди. Вот и звезда балета - наш земляк Алексей Любимов получил свои пятнадцать минут на знаменитой «Аллее славы». На...
За это ему грозит до 8 лет лишения свободы
18-летний уроженец Саранска Александр Ключко добился признания на международном уровне
Но все льготы по проезду остаются прежними
«В случае принятия законопроекта пенсии в среднем по Мордовии будут увеличены на 869 рублей»
Неожиданный приговор по делу стрелка Калашникова
Врач погорела на продаже липовых медсправок
В мае 2016 года сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков получили оперативную информацию о преступном сообществе, которое...
Самоубийственный взрыв прогремел рядом с детской площадкой