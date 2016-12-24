ПОЛУМАРАФОН САРАНСК - РУЗАЕВКА

4 августа состоялся открытый легкоатлетический пробег по маршруту Саранск - Рузаевка, посвященный памяти врача-травматолога В.Н. Куликова. Участниками соревнований стали около 20 спортсменов из двух главных городов нашей республики.

Спортсмены стартовали от автобусной остановки по улице Павлика Морозова в Саранске, а финишировали на стадионе «Локомотив» в Рузаевке. Общая протяженность дистанции равнялась полумарафону (21,1 км). Среди мужчин победителей оказалось сразу двое - рузаевец Игорь Куманьков (на фото) и саранчанин Константин Начаркин финишировали вместе, показав одинаковый результат - 1 час 29 минут и 30 секунд. Третьим стал Роман Тимкаев из Саранска. У женщин вся призовая тройка вышла столичной. Двумя победительницами стали Маргарита Константинова и Юлия Липатова (результат - 1 час 50 минут и 45 секунд). Третью ступень пьедестала почета заняла Надежда Ризаева.