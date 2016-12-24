ЧЕТЫРЕЖДЫ ОБНОВЛЕН РЕКОРД МОРДОВИИ В ТРОЙНОМ ПРЫЖКЕ

Откусил нос у возлюбленной
Пролетарский районный суд вынес приговор 20-летнему жителю Саранска Олегу Мышадаеву. Он обвинялся в умышленном причинении вреда здоровью - в...
Пролетарский районный суд вынес приговор 20-летнему жителю Саранска Олегу Мышадаеву. Он обвинялся в умышленном причинении вреда здоровью - в...
По информации федеральных информагентств, фигурант одного из самых громких коррупционных дел в истории России - бывший заместитель...
Налоговики открывают доступ к своим базам данных
«В случае принятия законопроекта пенсии в среднем по Мордовии будут увеличены на 869 рублей»
За это ему грозит до 8 лет лишения свободы
IV Межрегиональный фестиваль национальный культуры «Кургоня», который стал символом межнациональных связей и дружбы, популяризатором...
Сломавшийся лифт как индикатор морального состояния общества
В саранской больнице скончалась жертва июльского урагана
Сплошные звезды, а не люди. Вот и звезда балета - наш земляк Алексей Любимов получил свои пятнадцать минут на знаменитой «Аллее славы». На...
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