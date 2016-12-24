ЧЕТЫРЕЖДЫ ОБНОВЛЕН РЕКОРД МОРДОВИИ В ТРОЙНОМ ПРЫЖКЕ

Спорт

 

Мордовские спортсмены вернулись с финальных соревнований Спартакиады молодежи России, которые на днях проходили в Челябинске. Под флагом региона-13 выступали воспитанник Людмилы Русяйкиной, ходок «СШОР по легкой атлетике» Алексей Кудашкин и воспитанница Александра Иванова и Геннадия Кондова, прыгунья «Комплексной СШОР» Юлия Исаева.
Кудашкин по итогам выступления на дистанции 10 километров завоевал бронзовую награду, а Исаева стала пятой в тройном прыжке. Юлия, несмотря на неудачу в прыжках в длину, где она по своему уровню подготовки могла попасть в призеры, отлично выступила в сопутствующем виде программы.
В ходе шести предпринятых попыток Исаева четырежды била рекорд Мордовии в тройном прыжке, который ранее принадлежал Елене Кожевниковой (Шуняевой). Новое достижение отныне равно 13 метрам и 12 сантиметрам. В командном зачете Алексей Кудашкин и Юлия Исаева смогли занять 27-е место из 40 команд, обойдя даже те регионы, где численность населения превышает один миллион человек.
Евгений СУЛЕЙМАНОВ

                       


 

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