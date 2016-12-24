АНДРЕЙ ИВАНОВ - БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР ЮНИОРСКОГО ПЕРВЕНСТВА ЕВРОПЫ

С 30 июля по 5 августа в столице Италии Риме состоялось юниорское первенство Европы, и нашей республике вновь есть кем гордиться! Бронзовым призером континентального форума стал рузаевский борец Андрей Иванов, выступающий в весовой категории до 55 кг и занимающийся классическим видом борьбы под руководством Николая Слесарева.

Вместе с ним в составе юниорской сборной России выступали: Абу-Муслим Амаев (до 60 кг), Эмиль Зиганшин (до 63 кг), Мяхди Яхъяев (до 67 кг), Магомед Ярбилов (до 72 кг), Егор Кадиров (до 77 кг), Александр Комаров (до 82 кг), Саид-Магомед Абубакаров (до 87 кг), Артур Саргсян (до 97 кг) и Олег Агаханов (до 130 кг).

В 1/8 финала Иванову потребовалось всего 47 секунд, чтобы одержать техническую победу над представителем Сербии. В четвертьфинале представитель Мордовии разгромил сверстника из Франции со счетом 8:2. А вот в полуфинале при равной борьбе Андрею немного не повезло, и судьи отдали предпочтение одному из хозяев соревнований. В схватке за «бронзу» борцу из города железнодорожников было намного проще. Противник из Украины Владислав Кузько был повержен легко и уверенно.

Евгений СУЛЕЙМАНОВ