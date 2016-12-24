АНДРЕЙ ИВАНОВ - БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР ЮНИОРСКОГО ПЕРВЕНСТВА ЕВРОПЫ

Благоустроенных дворов стало больше!
Общественная комиссия продолжает объезжать дворы, которые попали в Федеральный проект «Формирование современной городской среды в...
Общественная комиссия продолжает объезжать дворы, которые попали в Федеральный проект «Формирование современной городской среды в...
IV Межрегиональный фестиваль национальный культуры «Кургоня», который стал символом межнациональных связей и дружбы, популяризатором...
Сплошные звезды, а не люди. Вот и звезда балета - наш земляк Алексей Любимов получил свои пятнадцать минут на знаменитой «Аллее славы». На...
В мае 2016 года сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков получили оперативную информацию о преступном сообществе, которое...
Сломавшийся лифт как индикатор морального состояния общества
Жительница Саранска скончалась на отдыхе в Турции
Пролетарский районный суд вынес приговор 20-летнему жителю Саранска Олегу Мышадаеву. Он обвинялся в умышленном причинении вреда здоровью - в...
Но все льготы по проезду остаются прежними
Налоговики открывают доступ к своим базам данных
Госдума приняла законопроект, разрешающий ставить на учет автомобили без участия ГИБДД