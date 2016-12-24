ПЕРУАНСКОЕ НАШЕСТВИЕ

КРАСНО-БЕЛЫЙ КАРНАВАЛ

Перуанская торсида не видела своей команды на мундиалях долгих 36 лет. И такое впечатление, что все эти люди не переставали петь, танцевать и веселиться с тех самых пор, как Джефферсон Фарфан забил второй гол в ворота Новой Зеландии. Ко всему прочему, перуанцы пробились в Россию последними - всего за две недели до жеребьевки финального турнира. Когда же это случилось, их радости и счастью не было предела.

Не знаю, что ощутили находившиеся на трибунах российские зрители, но, когда под ногами у журналистов в ложе прессы задрожал пол, стало понятно, почему 16 ноября 2017 года мобильное приложение Earthquake Network предупредило своих пользователей о землетрясении. Латиносы в белых футболках с красной диагональной полосой (и наоборот) не сдерживали эмоций, и буквально каждый из них все 90 минут провел на ногах, топая и прыгая что есть мочи. Стадион ревел в едином порыве, и этот рев заглушал все вокруг.

Оранжевая чаша «Мордовия Арены» стала сплошь красно-белой. Датчане, естественно, были одеты и разукрашены в ту же палитру. Но их собралось в разы меньше, и на секторе за правыми (если смотреть с Западной трибуны) воротами поклонники «Алой гвардии» все-таки выделялись из общей массы. Перуанцы же шумели везде и всюду. Перед игрой сообщалось, что их будет порядка 10 тысяч против 700 датчан. На деле же вышло значительно больше. Впрочем, ничего удивительного в этом нет. Не зря же статистика по приобретенным билетам на территории США столь масштабна. Ведь заветные квитки в Америке приобретали не только американцы, но и многочисленные выходцы из латиноамериканских стран. Наряду с перуанцами руку к этому наверняка приложили мексиканцы и колумбийцы, да и не только они.

Фантастически выглядела и река из человеческих тел, которая зародилась на Соборной площади Саранска, между храмом и памятником адмиралу Ушакову, а затем невообразимой волной пронеслась по улице Коммунистической. Под всеобъемлющее ликование перуанцы прошагали до стадиона, с гордостью развернув над собой национальные полотнища. И это было действительно что-то невероятное!

ПАПА ИЗ ГАМБИИ

Но перейдем непосредственно к матчу. 39-летний гамбийский рефери Бакари Папа Гассама - человек, которому доверили следить за происходившим на поле с высоты знатока футбольных правил и всех их новых трактовок. Статус судьи ФИФА уроженцу знойного Банжула был дарован 11 лет назад. На ЧМ-2014 в Бразилии этот африканец судил противостояние Голландии и Чили (двух сборных, для которых путь в Россию оказался закрытым), а в 2012 году - обслуживал матчи лондонской Олимпиады.

Футболист и футбольный арбитр по профессии одновременно (видимо, в Гамбии подобное все еще возможно) Гассама - первый, кто воспользовался системой видеопомощи арбитрам в Саранске. Поводом для ее применения стал эпизод, возникший на 44-й минуте в штрафной площади датчан. Изучив сложный момент в различных ракурсах, Гассама зафиксировал нарушение и указал на «точку». Исполнять пенальти вызвался Кристиан Куэва, на котором и произошел фол. Однако мяч после его удара просвистел над перекладиной. Не сумев забить в раздевалку, номинальные хозяева поля существенно осложнили себе задачу. В таких случаях, конечно, эмоции только во вред.

ЗВЕЗДНЫЙ ЭРИКСЕН И ХИТРЫЙ ПОУЛЬСЕН

А потом, как часто это бывает, сработал футбольный закон подлости «не забиваешь ты - забивают тебе». На 60-й минуте состоялся единственный гол в этом матче, принесший победу представителям Старого Света. Результативную атаку начал 23-летний левый вингер Пионе Систо - футболист угандийского происхождения, родившийся в Южном Судане. Отдав пас вразрез на Кристиана Эриксена, темнокожий датчанин оставил не у дел сразу двух соперников, опекавших самого звездного игрока в составах обеих команд. Полузащитник «Тоттенхэма» протащил мяч сквозь свободную зону и выдал пас-конфетку набегавшему слева Юссуфу Поульсену. Двойник Питера Одемвингие мог отдавать верную передачу на Николая Йоргенсена, которому оставалось только попасть в пустые ворота, всем видом показал, что так и поступит, но хитроумно обманул выскочившего на перехват Педро Гальесе, точно пробив в ближний угол.

ПРОИГРАТЬ КРАСИВО

Надо было видеть, сколько желания, сил и мастерства приложили южноамериканцы для того, чтобы отыграться. Своим старанием и стремлением к заветной цели сборная Перу украсила заключительные полчаса игры. Несмотря на минимальный счет, это было именно то зрелище, за которое вся планета так любит футбол и его мировые чемпионаты.

Почти сразу же после пропущенного гола Эдисон Флорес, завершавший красивую комбинацию ударом с левой ноги, казалось, пробьет перчатки Касперу Шмейхелю, но голкипер «Лестера» в очередной раз доказал, что досконально перенял у отца навыки спасать команду в самых непростых ситуациях. На 69-й минуте капитан перуанцев Альберто Родригес головой скидывал мяч на дальнюю штангу, но Фарфан и Андре Каррильо не смогли дотянуться до пятнистого снаряда.

Самый же яркий шанс сравнять счет был у победившего собственную дисквалификацию Хосе Паоло Герреро, который на 79-й минуте, находясь в окружении защитников, принял нестандартное решение, пробив по воротам пяткой. Но мяч пролетел в считаных сантиметрах от дальней штанги.

На 84-й минуте Фарфан мог оформлять ничью. Не став обрабатывать передачу все того же Каррильо в район одиннадцатиметровой отметки, чемпион России в составе «Локомотива» в касание мощно пробил низом. Но высоченный Шмейхель умело сложился и отвел угрозу ногами в момент, когда казалось, что мячу ворот не миновать.

ГЛАВНОЕ - ЭФФЕКТИВНОСТЬ

«Возможно, многие считают, что команда Перу больше заслуживала победы, - сказал на послематчевой пресс-конференции норвежский наставник датчан Оге Харейде. - Но это футбол, и в этот раз госпожа Фортуна улыбнулась нам. Признаться, атмосфера на стадионе была такой, будто бы мы играли в гостях. Мои подопечные - профессионалы, но даже с их опытом абстрагироваться от происходящего на трибунах было сложно. Главное, что нас не подвел боевой дух, и мы забили столь важный гол. Могли, правда, забить еще. Искренне жаль Уильяма Квиста. Он получил серьезную травму и дальше, скорее всего, нам уже не поможет».

«Мы стремились владеть мячом и играть в свой футбол, но нам противостояла очень сильная команда, - посетовал после поражения аргентинский рулевой перуанцев Рикардо Гарека. - Я без претензий к игрокам. Каждый выложился по максимуму и сделал все, что мог. Дания сыграла очень эффективно. Современный футбол - это как раз эффективность. Необходимо использовать те моменты, которые имеешь. Только так можно добывать победы. Но я рад, что мои игроки объединены общей идеей. Вот только грустно, что столько наших болельщиков приехало издалека, а мы их не порадовали. Думаю, ничья была бы справедливым итогом. Однако теперь ничего не исправить. Нам нужно как можно быстрее забыть про результат первого матча и сосредоточиться на следующем сопернике».

Что ж, от души желаем сборной Перу и ее болельщикам, ставшим по-настоящему своими в Саранске, успеха в поединках с Францией (21 июня) и Австралией (26 июня). Датчане соответственно в эти же даты сыграют с теми же соперниками, только в обратном порядке. Скорее всего, кому-то из саранской пары придется паковать чемоданы. Шансы на выход в плей-офф, естественно, выше у страны, покорившей Евро-92. Между тем перуанцам, для того чтобы на что-то претендовать, необходимо сотворить сенсацию. Причем конкретно во втором матче. «Трехцветные» определенно сильны, однако их победа над австралийцами со счетом 2:1, скажем так, не убедила. Сохранится ли интрига в группе «С», мир узнает уже сегодня.

Евгений СУЛЕЙМАНОВ



