САМУРАЙСКОЕ СЧАСТЬЕ

Колумбийская сборная использует в экипировке все три цвета флага своей страны. В зависимости от соперника может выйти на игру и в красных, и в синих футболках. Но основным цветом всегда был все-таки желтый. Неудивительно, что в преддверии второго матча центральная часть столицы Мордовии в буквальном смысле пожелтела. Однако вновь, как и тремя днями ранее, команда, за которую переживала большая часть трибун, вынуждена была уступить.

ВЕСЕЛЫЕ, НО СПОКОЙНЫЕ

Четыре года назад в Бразилии колумбийцы дошли до четвертьфинала, где смотрелись как минимум не хуже пентакампеонов, но в итоге уступили им в один мяч (1:2). Да и приезжать на мундиаль «кофейщикам» не впервой. Возможно, поэтому болельщики Los Cafeteros в сравнении с перуанцами выглядели куда более сдержанными. И это проявлялось не только в относительно спокойном поведении на фан-фесте и улицах города, но и в том, как эти люди болели непосредственно на стадионе. Перуанцы весь матч провели на ногах, колумбийцы же наблюдали за тем, как разворачиваются баталии на поле, сидя. И только, когда на поле возникали спорные ситуации, самые отчаянные из них вскакивали и свистом выражали свое негодование относительно действий судейской бригады.

ТРЕВОЖНЫЕ НОВОСТИ

Японский наставник Акира Нишино на предматчевом брифинге жаловался на то, что футболисты его команды очень обеспокоены тревожными новостями с родины. Ведь утром 18 июня вблизи города Осака произошло землетрясение. По словам тренера, это не могло не отразиться на психологическом состоянии команды. «Мы консультируемся со специалистами, успокаиваем игроков как только можем. Ведь в районе стихийного бедствия у них проживают родные, друзья и знакомые», - обеспокоенно рассказывал Нишино журналистам, среди которых превалировали гости из Японии.

Как стало известно на этой же встрече с прессой, примерно в одно время с землетрясением в гостинице, где проживала японская команда, неожиданно сработала пожарная сигнализация. Отметив общий уровень приема в Мордовии как достаточно высокий, главный тренер назвал произошедшее неприятным инцидентом. Между тем капитан «синих самураев» Макото Хасебе рассказывал об утренних звуках сирены с улыбкой на лице: «Лично я в тот момент спал и ничего не слышал. Возможно, молодые футболисты спят не так крепко, и кто-то из них не смог полноценно отдохнуть. Всякое может случиться. На мой взгляд, это всего лишь повод для шуток, не более того».

КОНТРОЛЬ МЯЧА ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

На ЧМ-2014 сборные Колумбии и Японии, если помните, также соперничали на групповом этапе, только в третьем матче. К тому моменту подопечные Хосе Пекермана уже имели на своем балансе две победы, играли легко и непринужденно и победили разгромно (4:1). Но в этот раз ситуация осложнялась и лишним грузом ответственности, и отсутствием в стартовом составе ведущего игрока. Хамес Родригес, или просто Хамес, не сумел до конца восстановиться, и аргентинский тренер, возглавляющий колумбийцев очень давно, выпустил его на поле лишь на завершающие полчаса. Увы, все заметили, что последствия травмы в действиях Хамеса еще присутствуют. Ничего, кроме желтой карточки за необоснованно грубый фол, кумир колумбийцев не сотворил. А ведь накануне матча Нишино лукавил, что звезду «Баварии» японцы будут опекать всей командой, что подобные функции будут возложены не только на защитников. Как видим, не потребовалось.

Значительно большее внимание японцы уделяли контролю мяча с целью не позволить техничной колумбийской сборной чувствовать себя вольготно. И надо сказать, многое из предварительно задуманного у них получалось, что отчетливо подтверждает и статистика матча. Как только колумбийцам удалось перехватить инициативу, сразу же состоялся ответный гол. Но весь матч играть в меньшинстве на таком уровне, естественно, было проблематично. Прибрав к ногам мяч, азиаты умело им пользовались: когда требовалось успокоить течение матча - сбивали темп, когда же проявлялось, что южноамериканцы в унынии и замешательстве, - активно нагнетали. В итоге к победному голу привели стандарт (в виде углового удара) и не самая удачная, конкретно в этом моменте, игра вратаря Давида Оспины, который по ходу матча привычно много выручал.

ПЕРВОЕ УДАЛЕНИЕ И РАСКОЛДОВАННЫЕ ВОРОТА

В Саранске, кстати, состоялось первое удаление 21-го чемпионата мира по футболу. Зря, конечно, Карлос Санчес прерывал рукой движение мяча в ворота. В эпоху видеоповторов допускать подобное уже на 3-й минуте откровенно глупо. Пусть бы даже «пятнистый» влетел в сетку, отыграть гол позволяли и время, и силы. А тут и с пенальти пропустили, да еще и перестраиваться пришлось.

Поражение не добавило эмоций представителям страны, названной в честь первооткрывателя Америки. Им остается довольствоваться лишь тем, что Хуан Кинтеро, результативно исполнивший штрафной удар под занавес первого тайма, стал первым колумбийским футболистом, которому удалось забить за сборную на двух мундиалях.

Более того, именно 25-летний хавбек «Ривер Плейта» наконец-то распечатал северные ворота стадиона «Мордовия Арены», считавшиеся заколдованными. Ведь ни в трех тестовых матчах, ни в поединке перуанцев с датчанами поразить цель, отправив мяч в сторону железнодорожного вокзала Саранска, не удавалось никому. Интересно и то, что прежде не забивалось больше одного гола за игру в целом.

ПЕШКОМ ДО ВАЛЬДЕРРАМЫ

Экс-капитан сборной Колумбии Карлос Альберто Вальдеррама известен всему миру тем, что одним из первых привлекал внимание к своей персоне не только игровыми качествами, но и роскошной шевелюрой. И порой, как мы недавно писали, представляя в подробностях участников саранских матчей ЧМ-2018, его львиная грива достигала таких размеров, что напоминала муравейник.

Признаться, и подумать не мог, что мне когда-нибудь и где-нибудь доведется встретить этого человека. В детстве для меня, как для ребенка, до невозможности увлеченного футболом, харизматичный колумбиец был едва ли не былинным персонажем. Интернет в те времена еще не придумали. А вот фотографии с изображением пышноволосого Вальдеррамы на страницах спортивных журналов, календариках к крупным футбольным турнирам, вкладышах от жвачек (молодежь, наверное, про такое и не знает) - это всегда было что-то невообразимое.

И вот представьте. Полчаса до начала второго саранского матча. Нахожусь на «Мордовия Арене», в своем родном городе. Никуда не выезжал, а просто дошел до стадиона пешком, благо проживаю и почти всегда проживал совсем рядом, на Химмаше. И вдруг замечаю, что на соседнем секторе происходит какая-то непонятная движуха. Колумбийцы вперемешку с японцами кого-то окружили и не только фотографируются, но и берут автографы. Вглядываюсь в толпу… Так это он и есть! Тот самый Вальдеррама. Постарел, правда, немного, да и волос на голове значительно меньше. Но точно он!.. Пожалел, конечно, что не говорю на испанском. А так бы, конечно, задал пару-тройку вопросов. И как тут, скажите, не сделать совместную фотографию?! Подождал пока народ схлынет, подошел, жестами объяснил, что мне надо, сделал фото, поблагодарил и пожал руку.

А потом поймал себя на мысли: да, собственно, чему удивляться-то?! Ведь это Саранск. Июнь 2018-го. А в апреле, между прочим, здесь и Шмейхеля-старшего видели… У нас великолепный стадион, дорогие друзья, и все мы уже успели стать частью мировой футбольной истории. То ли еще будет!

Евгений СУЛЕЙМАНОВ



