Дания победила Перу в Саранске

В Саранске начинает действовать особый транспортный режим
С 1 июня в Саранске начинает действовать особый транспортный режим. Об этом было объявлено на рабочем совещании в городской администрации.
16 июня Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 пришел в Саранск. Солнечный вечером оранжевая чаша стадиона "Мордовия Арена" окрасилась в красно-белые цвета.
В 19.00 по московскому времени стартовый свисток рефери из Гамбии Бакари Гассама известил о начале соперничества сборных Перу и Дании.
Перуанских болельщиков на матче было в разы больше, чем датских. Перед матчем сообщалось, что на трибунах соберется порядка 10 тысяч гостей из Перу, в то время как датчан - всего 700 человек. На деле так и получилось. Номинальные хозяева поля получали ошеломляющую поддержку на протяжении всех 90 минут игры.
На 43-й минуте, при спорной ситуации в штрафной датчан, главному арбитру впервые потребовалась помощь видеоассистента. Изучив момент в различных ракурсах, Гассама указал на "точку". Исполнять пенальти вызвался Кристиан Куэва, на котором и произошел фол. Однако мяч после его удара просвистел над перекладиной.
И как часто это бывает, сработал футбольный закон подлости "не забиваешь ты - забивают тебе". На 60-й минуте Юссуф Поульсен открыл счет. Этот гол в итоге остался единственным и принес победу сборной Дании.
Самый реальный шанс сравнять счет был у вышедшего на замену Паоло Герреро, который на 79-й минуте, находясь в окружении защитников, принял нестандартное решение, пробив по воротам пяткой. Но мяч пролетел в считанных сантиметрах от дальней штанги.
Левые ворота стадиона "Мордовия Арена" (со стороны Западной трибуны) так и остались нераспечатанными. В них не смогли забить ни в трех тестовых матчах, ни в первой саранской игре ЧМ-2018.
Матч Перу - Дания согласно официальным данным посетило 40 502 зрителя.
С 1 июня в Саранске начинает действовать особый транспортный режим. Об этом было объявлено на рабочем совещании в городской администрации.
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