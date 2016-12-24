«Мы очень волновались!»

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Мэр Саранска рассказал о подготовке города к Чемпионату мира по футболу-2018
Сегодня в городском пресс-центре состоялась пресс-конференция Главы Саранска Петра Тултаева. Градоначальник рассказал о том, как шла подготовка к Чемпионату мира по футболу, что будет с объектами мундиаля после его окончания, и подчеркнул, что окончательную оценку действиям городской администрации и власти в целом должны давать жители города после окончания Чемпионата мира по футболу.
- Я действительно очень сильно волновался и переживал о том, как Саранск подготовится к чемпионату мира по футболу, - заявил Петр Тултаев. – Для нас было важно не ударить в грязь лицом, не подвести город, республику и страну в целом!
В завершении пресс-конференции Петр Тултаев сыграл для российских и иностранных журналистов на гармошке и исполнил несколько мокшанских, эрзянских и русских песен.
Подробнее о пресс-конференции можно будет прочитать в ближайшем номере «ВС», видео можно посмотреть в наше официальной группе «Вконтакте»: https://vk.com/v.saransk?z=video-134406823_456239024%2F0256b3d3217ac25ddc%2Fpl_wall_-134406823
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