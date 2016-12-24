С ТОНКИМ РАСЧЕТОМ И БЕЗ ПРОМЕДЛЕНИЙ

«Мордовия» формирует боеспособный состав

Флагман мордовского футбола, потративший всего один сезон на возвращение в ФНЛ, преображается изо дня в день. Кадровые изменения в руководящем и административном составе определенно пошли клубу на пользу, и межсезонная работа, сопряженная с решением множества неотложных вопросов, стремительно закипела. Грядущий мировой чемпионат футболисты и тренеры «Мордовии», конечно же, увидят. Но только по телевизору. Нельзя терять драгоценное время, а потому уже вечером 16 июня, в дату первого саранского матча, наша команда отправится в Москву, откуда возьмет курс на братскую Сербию.

Домашний втягивающий сбор не прошел даром. С 7 по 14 июня подопечные Марата Мустафина проводили ежедневные тренировочные занятия на стадионе «Олимпийский» при МГПИ имени М.Е. Евсевьева. Новенькое футбольное поле на Юго-Западе пришлось очень кстати и сослужило добрую службу, ведь, начиная с 25 мая, другие футбольные поля столицы Мордовии находятся в ведении ФИФА, а потому, в интересах ЧМ-2018, играть и тренироваться на них временно невозможно.

Нельзя сказать, что потенциальные новобранцы прибывают в тренировочный лагерь ФК «Мордовия» пачками, но просмотр кандидатов на место в боевой обойме ведется весьма интенсивно. Кого попало, естественно, не приглашают. Пока все располагает к укреплению состава, важно взять тех, на кого действительно можно положиться (не только в ближайшем сезоне, но и в дальнейшем), кто способен принести ощутимую пользу и стать неотделимой частью коллектива.

Имена первых новичков, с которыми заключены контракты, «Мордовия» объявила 12 июня. На радость болельщикам ими стали игроки с хорошей репутацией в российском футболе - защитники Евгений Ятченко (предыдущий клуб - «Шинник» Ярославль) и Игорь Климов («Ротор-Волгоград»), полузащитник Игорь Киреев («Авангард» Курск) и нападающий Владимир Обухов («Кубань» Краснодар). На этом комплектация, конечно же, не остановится. В Сербии, где «красно-бело-синие» пробудут до 9 июля, команда наверняка будет не только подтягивать функциональную готовность, но и вести активную селекционную работу. Ориентировочные даты контрольных матчей - 21, 24, 27 и 30 июня, 5 и 8 июля.

Если коротко представить новобранцев, получится примерно следующая картина. 31-летний Евгений Ятченко - воспитанник московского «Динамо», долгое время, с 2011 года, выступавший за ярославский «Шинник». И здесь достаточно сказать, что у таких специалистов, как Александр Побегалов, «левые» исполнители просто так не задерживаются. За плечами другого игрока обороны Игоря Климова немало крепких клубов, в числе которых казанский «Рубин», подмосковные «Химки», новосибирская «Сибирь», оренбургский «Газовик», красноярский «Енисей», саратовский «Сокол», астраханский «Волгарь». Хавбек Игорь Киреев наверняка запомнился любителям футбола по выступлениям за «Ростов» времен Курбана Бердыева. Вообще же, он спартаковский воспитанник, успевший побывать в Нальчике и Перми. В недавнем финале Кубка России, проходившем 9 мая на «Волгоград Арене», этот футболист отметился голом-красавцем (подкараулил в штрафной площади фланговую подачу и коварно пробил из-под защитника в незащищенный дальний угол). Благодаря этому «Авангард» сравнял счет, но в итоге все-таки уступил трофей стремительно канувшему в Лету «Тосно». Статистика Владимира Обухова скажет о том, что он забивной форвард. Этапы карьеры - «Спартак», «Торпедо», «Спартак-2», молодежная сборная России, «Кубань».

Вчера к первому квартету в списке подписанных игроков добавились вратарь Александр Кобзев и полузащитник Илья Петров. Оба в сезоне-2017/2018 выступали в Курске. С той лишь разницей, что хорошо знакомый нам нижегородец Петров весной уезжал в португальский клуб «Униао Лейрия». 29-летний Кобзев начинал свой футбольный путь в Липецке, где с 2010-го по 2016 год защищал ворота местного «Металлурга». Затем в его карьере были воронежский «Факел», волгоградский «Ротор» и упомянутый выше «Авангард».

На состоявшейся в Доме республики встрече с Главой Мордовии Владимиром Волковым подчеркивалось, что сейчас очень важно создать боеспособный коллектив и постараться привить команде тот футбол, который придется по душе болельщикам, а следовательно - будет привлекать аудиторию на трибуны. Ведь совсем скоро футбольный клуб «Мордовия» получит прекрасное наследие - шикарный стадион и тренировочные площадки ЧМ-2018, которые также будут востребованы юными футболистами МЦПЮФП «Мордовия».

Что ж, самое время - настроиться на позитив. Как мы и обещали неделю назад, публикуем подробную и упрощенную версии календаря игр (на летне-осеннем отрезке сезона). Стартовый матч - 17 июля, против нижегородского «Олимпийца», в родных стенах. Конечная дата календарного года - 24 ноября. В этот день «Мордовия» примет ФК «Тюмень». Возобновление первенства ФНЛ - 3 марта, и это также будет домашняя игра. Заключительный матч перед своим зрителем - 19 мая с «Балтикой». Финиш сезона - 25 мая на берегах Волги и Оки. Наш партнер по турнирной сетке - «СКА-Хабаровск». Если расшифровать или перефразировать, то перед встречей с «Мордовией» ее оппоненты будут встречаться с хабаровскими армейцами (не всегда дома и не всегда на выезде, ввиду особенностей календаря, по-разному).

Евгений СУЛЕЙМАНОВ, фото автора



