ФЕСТИВАЛЬ БОЛЕЛЬЩИКОВ FIFA В САРАНСКЕ ОТКРЫЛИ ДМИТРИЙ ГУБЕРНИЕВ И АЛЕКСЕЙ НЕМОВ

12 июня на Советской площади торжественно открылся Фестиваль болельщиков FIFA. По информации от организаторов, за весь первый день площадку Фестиваля болельщиков ФИФА в Саранске посетило около 40 тысяч зрителей. В пиковый момент за церемонией открытия наблюдали порядка 19,5 тысячи зрителей.

Музыкальными хедлайнерами саранского фан-феста в День России стали «Город 312», October Sun и Swanky Tunes. Вместе с ними на сцене с гигантским экраном выступали мордовские национальные фольклорные ансамбли. Главными заводилами впечатляющего своим размахом мероприятия стали известный спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев и посол города-организатора Саранска Алексей Немов.

В честь старта фан-феста в небо взлетели сотни воздушных футбольных шаров, а Губерниев удивил еще и тем, что исполнил песню «Герои спорта» (и как он потом сам признался, сделал это вживую, без фонограммы). Сборную Панамы, прибывшую поглазеть на происходящее, с подачи ведущего, приветствовали дружными возгласами «Viva, Panama!».

«Я в Саранске далеко не в первый раз и могу заверить, что из года в год этот прекрасный город только преображается, - подчеркнул Губерниев в общении с коллегами по журналистскому цеху. - Нет никаких сомнений в том, что большой футбольный праздник не оставит здесь никого равнодушным, что все пройдет на высоком организационном уровне».

В завершение, по давней традиции, Советская площадь отсалютовала в небо продолжительными залпами фейерверка. Напомним, что вход на Фестиваль болельщиков FIFA свободный, а продлится беспрецедентное мероприятие до 15 июля (дня финального матча ЧМ-2018).