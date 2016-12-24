ФЕСТИВАЛЬ БОЛЕЛЬЩИКОВ FIFA В САРАНСКЕ ОТКРЫЛИ ДМИТРИЙ ГУБЕРНИЕВ И АЛЕКСЕЙ НЕМОВ

Еще дороже?!
К концу лета стоимость полиса ОСАГО резко возрастет
К концу лета стоимость полиса ОСАГО резко возрастет
Наша землячка Илона Соломонова закончила участие в музыкальном телепроекте «Песни» канала ТНТ
Звезды музыки приедут в Саранск на фестиваль болельщиков
Подполковника полиции подозревают во взятке в 5 миллионов рублей. До 2011 года он работал в МВД по РМ
Одна из главных задач в развитии нашей страны - это улучшение демографической ситуации. И далеко не последнюю роль в этом играет качество...
После проведения третьего тестового матча в преддверии чемпионата мира по футболу на новом стадионе «Мордовия Арена» были внесены...
Правозащитник Алексей Шиндясов - о правовой культуре и способах борьбы со злоупотреблениями чиновников
Пролетарский районный суд вынес решение по иску ООО «Группа Краски» к экс-солистке известного коллектива, уроженке Саранска 29-летней...
Юрист из Саранска добивается миллионной выплаты от больницы за некачественно проведенную операцию