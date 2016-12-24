ПАНАМЦЫ В ГОРОДЕ

Экзотическая команда довольна тем,как ее принимают в Саранске

Футболисты сборной Панамы становятся по-настоящему своими в Саранске. Третья команда зоны КОНКАКАФ проживает в столице Мордовии вот уже неделю и за это время успела полюбиться как нашим болельщикам, так и обычным горожанам. 11 июня состоялась открытая тренировка панамцев на стадионе СШОР по легкой атлетике, во время которой была организована приятная процедура раздачи автографов и дружеская фотосессия. Юные игроки МЦПЮФП «Мордовия», заполнившие трибуны, с большим удовольствием общались с заморскими дядями в красной экипировке.

В этот же день в конференц-зале Футбольно-легкоатлетического манежа прошел брифинг, где на вопросы журналистов отвечали 37-летний форвард гватемальского «Мунисипаля» Блас Перес и 25-летний хавбек Эдгар Барсенас, выступающий за мексиканский клуб «Кафеталерос де Тапачула». Латиноамериканская пресса интересовалась в основном тем, насколько существенной станет для панамцев отсутствие на ЧМ-2018 Альберто Кинтеро - ключевого полузащитника сборной, выбывшего из строя по причине травмы буквально в последний момент.

«Кинтеро - ключевой игрок отборочного цикла, и в том, что мы сейчас находимся здесь, его прямая заслуга, - прокомментировал случившийся форс-мажор Эдгар Барсенас. - И все-таки это не повод унывать. Мы приехали в Россию, чтобы как следует проявить себя, показать с наилучшей стороны. Да, у нас сильные соперники - топовая Англия и насыщенная звездами европейского футбола Бельгия. Но мы верим нашему тренеру. Ведь у него есть запасной план. Рикардо Авила, заменивший Кинтеро в заявке, тоже достоин мундиаля. Тем более что играет он в бельгийском «Генте». Постараемся выступить так, чтобы дебют Панамы по-настоящему запомнился».

«Могучего мышонка» Бласа Переса в основном спрашивали про то, важно ли ему будет забить гол. Просто потому, что для его карьеры, которая завершится сразу после ЧМ-2018, такая концовка стала бы особенным событием. Но ветеран, в разное время выступавший за клубы Панамы, Колумбии, Испании, Мексики, ОАЭ, США, Канады, Боливии и Гватемалы, поспешил успокоить поклонников, заявив, что для него первостепенны командные интересы.

«Личные достижения важны для тех, кто только начинает играть в футбол. Для меня же сейчас важно быть лидером, объединять нашу команду, а не действовать в угоду себе, - подчеркнул Блас Перес. - Если будет возможность забить, то, естественно, приложу максимум усилий, чтобы использовать этот шанс. Но единоличником на поле вы меня точно не увидите. У нас прекрасный коллектив, в котором есть как игроки с опытом, так и молодые, подающие большие надежды исполнители. Мы все отлично ладим - и на тренировках, и в быту. Очень хочется получить наслаждение от самой игры на мировом чемпионате. Ведь, как все знают, далеко не каждому футболисту предоставляется такая возможность».

По словам панамцев, гостеприимство города-организатора Саранска заметно невооруженным глазом. Барсенас и Перес отметили, что им приятно получать приветствия от местного населения в социальных сетях. Самые позитивные впечатления, по словам футболистов, оставила и та радушная встреча, которая была устроена команде в момент ее прибытия в столицу Мордовии. 12 июня, в День России и в День города, сборная Панамы в полном составе присутствовала на церемонии открытия Фестиваля болельщиков ФИФА в Саранске.

Дебютанты мировых чемпионатов будут проживать в столице Мордовии вплоть до завершения группового этапа ЧМ-2018 (при благоприятном исходе наверняка еще дольше). Стартовый матч - 18 июня в Сочи, на стадионе «Фишт», с бельгийцами. 24 июня подопечные колумбийского специалиста Эрнана Дарио Гомеса встретятся с англичанами. 28 июня матч Панама - Тунис примет стадион «Мордовия Арена».

Евгений СУЛЕЙМАНОВ, Александра ГРЫЗУНОВА



