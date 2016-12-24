СБОРНАЯ ПОРТУГАЛИИ

Криштиану Роналду в Саранске! Об этом после декабрьской жеребьевки кричалось едва ли не на каждом углу, а в дни ЧМ-2018 будет сказано и написано еще больше. И действительно, приезд футбольной звезды такой величины для образцовой провинции - это что-то запредельно нереальное, то, на что мы с вами, даже заполучив четыре матча в свой город, и не рассчитывали. Если не произойдет никакого форс-мажора, «инопланетянин» выйдет на изумрудный газон стадиона «Мордовия Арена» 25 июня в матче с Ираном (начало в 21:00). К тому моменту его команда уже успеет сыграть с Испанией (15 июня в Сочи) и с Марокко (20 июня в «Лужниках»).

ВО ВРЕМЕНА ЭЙСЕБИО

Португальцы пробиваются на мундиаль в пятый раз подряд. Казалось бы, что здесь удивительного?! Однако так было далеко не всегда. Молодым любителям футбола будет трудно в это поверить, но факт остается фактом - до 2002 года португальцев видели на мундиалях лишь дважды. «Красно-зеленым» посчастливилось сыграть только в Англии-1966 и Мексике-1986. Все остальные мировые чемпионаты ХХ века они пропустили.

Первая попытка оказалась наиболее успешной. За всю историю! Ведь ни с Луишем Фигу, ни с Криштиану Роналду в составе Португалия не добивалась того, чего достигла та сборная, на острие атаки которой блистал легендарный Эйсебио - первый выходец из Африки, получивший всеобщее признание в футболе. В 1966 году «Черная пантера» стал лучшим бомбардиром чемпионата, проходившего на туманном Альбионе. Сильнейших вратарей мира Эйсебио огорчил тогда 9 раз, а его команда в целом и вовсе продемонстрировала космическую результативность - 17 мячей за турнир. Больше всего досталось сборной КНДР, в матче с которой уроженец Мозамбика отличился четырежды. Причем это были не привычные всем корейцы, а те, что оставили не у дел в своей группе итальянцев и чилийцев. Остановили Португалию только родоначальники футбола, ставшие затем чемпионами (в первый и последний раз). В матче за третье место португальцам противостояла сборная СССР. Отразить точный и сильный удар Эйсебио с пенальти оказался не в силах даже сам Лев Яшин. Как следствие - «серебро». Советским футболистам вручили «бронзу». Немцы, которые в знаменитом спорном финале уступили Англии, уехали домой с «позолотой».

ЕВРОПА В НОВОМ ФОРМАТЕ

Континентальные чемпионаты улыбались Португалии тоже не сразу, но значительно чаще. Комплект медалей стал полным два года назад, когда сборная этой страны удивила всех тем, что умудрилась выиграть Еuro 2016, добыв всего одну победу в основное время. В 2004 году португальцы проиграли финал фантастическим грекам. Бронзовые медали покорялись им трижды (впервые в 1984 году).

Неделю назад на страницах «ВС» комментатор финала ЧМ-2018 Владимир Стогниенко высказал мнение, что триумфу португальцев напрямую способствовало расширение числа участников с оптимального формата в 16 команд до неестественной цифры 24. И с ним можно было поспорить, если бы не одно веское обстоятельство: будущие чемпионы Европы шагнули в плей-офф с третьего места в группе. Три ничьи, на которые сподобились футболисты с западной окраины Пиренейского полуострова, ни за что бы не гарантировали прохода в следующую стадию, не случись искусственной растянутости турнира. По сути, реформаторы замахнулись на святое. Ведь ранее на европейских футбольных форумах собирались действительно сильнейшие сборные Старого Света. Выйти из группы при восьми участниках было крайне сложно, но при этом высоко котировался не только финальный, но и отборочный турнир, преодолеть барьер которого уже считалось успехом. При этом дальнейший переход на топ-16 также выглядел оправданным. Но затем в УЕФА решили действовать как бы в интересах тех, кто никуда никогда не пробивался. При этом только дурак не понял, что на первое место ставилась коммерческая составляющая. Что получилось в итоге?! Доходы организаторов, безусловно, возросли. Однако в первом же таком турнире победила команда, глядя на которую нельзя было сказать, что она была на голову сильнее всех остальных. Исландия - 1:1, Австрия - 0:0, Венгрия - 3:3, Хорватия - 1:0 (в доп. время), Польша - 1:1 (пен. 5:3), Уэльс - 2:0, Франция - 1:0 (в доп. время). Таковы результаты матчей с участием подопечных Фернанду Сантуша.

ПОД НАЧАЛОМ ИНЖЕНЕРА

Кстати, о наставнике. Борцов классического стиля для красного словца частенько именуют греко-римлянами. По схожему принципу Фернанду Сантуша вполне можно назвать португало-греком. Вся его карьера зациклена на этих двух странах. В родной Португалии тренеру по прозвищу Инженер доводилось возглавлять всех трех грандов клубного футбола. В Греции из вечно ведущей «тройки» он не работал только с «Олимпиакосом», зато побывал у штурвала национальной сборной.

Единственной преградой для Португалии в минувшей квалификации была сборная Швейцарии. В стартовом матче в Базеле подопечные Владимира Петковича оказались сильнее и победили со счетом 2:0. Криштиану Роналду в тот вечер на поле отсутствовал. Венгрия, в отличие от ЧЕ-2016, оказалась неконкурентоспособной. А обыграть Фареры, Латвию и Андорру труда не составило. Швейцарские часы также работали без сбоев. До второй очной ставки в заключительном туре. Победив с тем же счетом, португальцы заручились лучшей разностью мячей и отправили «сыроделов» в стыковые матчи, которые те, к слову, прошли с честью.

СВЕЖАЯ КРОВЬ

Наличие европейской короны привело к тому, что Португалия готовится выступать на крупном международном турнире третье лето подряд (в 2017 году состоялся ее дебют на Кубке конфедераций). Однако в той сборной, которой совсем скоро предстоит искать счастья в России, не будет сразу десяти чемпионов Европы. За бортом российского мундиаля остались Нани, Ренату Санчеш, Андре Гомеш, Эдер, Эдуарду, Рафа, Данилу, Элизеу, Рикарду Карвалью и Виейринья.

«Выбрать 23 игрока было невероятно сложно, мы заверили окончательный состав только за два часа до его объявления. Здесь нужно понимать философию матчей и всего турнира, где мы будем выступать, - объяснил свой выбор на ЧМ-2018 Фернанду Сантуш. - С человеческой точки зрения было очень трудно отцепить игроков, которые выступали на Еuro-2016. Но есть футболисты, не игравшие ни во Франции, ни в отборе ЧМ, но заслужившие быть в составе. Я абсолютно уверен в этой команде. Так было и на чемпионате Европы».

Отличительной четой обновленной заявки является присутствие в ней сразу 11 воспитанников лиссабонского «Спортинга» - клуба, который имеет давнюю репутацию кузницы кадров для всего португальского футбола. При этом главной неожиданностью стало отсутствие в заявке двух футболистов «Барселоны» - полузащитника Андре Гомеша и защитника Нелсона Семеду. Если к минусам первого «каталонца» можно отнести не самый удачный сезон, то у второго с этим точно было все в порядке. Но Сантуш предпочел взять на позицию правого защитника Рикарду Перейру (да и то на подмену Седрику Суарешу).

Поговаривают, что на выбор наставника существенно повлияли показатели современных статистических систем, которым он доверяет едва ли не больше, чем самому себе. «Я не привык обращать внимание на то, в каких клубах выступают игроки. Если исходить из этого, можно зайти в тупик. Я думаю только о том, чем конкретно каждый футболист может помочь нашей сборной. Необходимо было выбрать тех, кто составит единый пазл. Я не руководствовался личными предпочтениями», - пояснил 63-летний рулевой «Команды избранных» (как называют Португалию исключительно в своей стране).

ТАКИЕ РАЗНЫЕ «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ»

Хавбек московского «Локомотива» Мануэл Фернандеш - один из тех, кто не играл в отборе, но примет участие в финальной части ЧМ-2018. Ради него из числа соискателей места в составе был выведен Рубен Невеш, отменно проявивший себя в английском Чемпионшипе, выступая за «Вулверхэмптон». Сантуш посчитал, что на позиции опорника ему вполне хватит одного Вильяма Карвалью, и сделал выбор в пользу того, кто предпочтительнее смотрится в атаке, а не в оборонительных действиях.

А вот другой представитель российского чемпионата Эдер в Саранске и на стадионах других городов-организаторов не сыграет. Автор победного гола в финале ЧЕ-2016 этой весной записал на себя еще одно знаковое взятие ворот. Забив 5 мая питерскому «Зениту», 30-летний выходец из Гвинеи-Бисау оформил по факту чемпионство для «Локомотива». Но его перспективы в сборной заметно снизились. Причина проста и лежит на поверхности. Нарушить связку из двух номинальных нападающих Криштиану Роналду - Андре Силва в настоящий момент никому не под силу. Молодой и забивной форвард «Милана» добился идеального взаимопонимания с обладателем пяти «Золотых мячей» (9 голов в 10 матчах - наглядное тому свидетельство). В момент триумфа двухлетней давности Андре Силва числился дублером в «Порту». Сейчас же абсолютно понятно, что если бы Эдер и поехал на ЧМ-2018, то исключительно в роли эдакого талисмана. Не более того.

ИЗ ПОСЛЕДНИХ НОВОСТЕЙ

По сообщению британского таблоида Mirror, безопасность Криштиану Роналду во время ЧМ-2018 будут обеспечивать бывший десантник Нуно Марекос, подрабатывающий на досуге тореадором, и боец MMA в супертяжелом весе Гонсало Сальгадо. Отмечается также, что именно Марекос и Сальгадо сопровождали звездного форварда «Реала» во время недавнего финала Лиги чемпионов УЕФА в Киеве. После подобного рода новостей в очередной раз напрашивается вопрос: неужели в Бразилии и Южной Африке, где проходили два предыдущих мундиаля, было безопаснее, чем в России?! Вряд ли… Но что поделать. Видимо, и вправду стареет Криштиану и уже не в состоянии самостоятельно отбиваться от надоедливых поклонников. По крайней мере, среди участников того же финала с «Ливерпулем», в свои 33 года, он был самым возрастным игроком. А может, португальский Роналду надеется, что усиленная охрана спасет его от бдительных испанских налоговиков, требующих 28 миллионов евро в срок до 15 июня?! Что ж, посмотрим, чем все это закончится.

Евгений СУЛЕЙМАНОВ