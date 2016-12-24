ЛУЧШИЕ В РЕСПУБЛИКЕ, И НЕ ТОЛЬКО

С 27 по 31 мая в Санкт-Петербурге проходил турнир «Хоккейный уик-энд в Стрельне» среди юношеских команд 2006-2007 годов рождения. Бронзовыми призерами соревнований стали 11-летние ребята из команды «Инсар». Индивидуальным призом «Лучший нападающий турнира» был отмечен Артем Соколов.

Итоговые места распределились следующим образом. 1. «Черные Береты» Санкт-Петербург (9 очков). 2. «Биектау» Высокая гора, Татарстан (8 очков). 3. «Инсар» Инсар, Мордовия (7 очков). 4. «Алмаз-Алроса» Мирный, Якутия (2 очка). 5. «Рубин» Ядрин, Чувашия (2 очка). 6. «Ленинградская область» (2 очка).

Параллельным курсом Ледовом дворце состоялось заключительное мероприятие сезона - награждение победителей и призеров первенства Мордовии. В рамках мероприятия состоялись дополнительные конкурсы Super Skill. Сборная Саранска и сборная Мордовии, составленные из юных хоккеистов 2003, 2005 и 2007 годов рождения, бежали круг на скорость, били штрафные броски и пытались поразить шайбами пять мишеней из пяти. Лучшие показатели продемонстрировали Артем Исламов, Вячеслав Ромайкин, Владислав Гавричев и Алексей Тактаев.

Медали призеров первенства Мордовии в различных возрастных категориях были вручены следующим коллективам. Юношеские команды 2001 - 2002 года рождения. 1. ХК «Инсар». 2. ДЮСШ-1. 3. ХК «Атюрьево». Юношеские команды 2003 - 2004 года рождения. 1. ХК «Саранск». 2. ХК «Чамзинка». 3. ХК «Инсар». Детские команды 2005 - 2006 годов рождения. 1. ХК «Чамзинка». 2. ХК «Саранск». 3. ХК «Инсар». Итоги регионального этапа Кубка «Добрый лед» среди юношей 2007 - 2008 годов рождения. 1. ХК «Инсар». 2. ХК «Рузбарс». 3. ХК «Инсар-2». 4. ХК «Атюрьево».

Остается добавить, что на днях юные хоккеисты «Мордовии-2012» дважды провели товарищеские матчи со сверстниками из пензенского «Дизеля-2012». Подопечные Дмитрия Обрежи одержали победы со счетом 12:10 и 10:7.