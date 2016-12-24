ЛУЧШИЕ В РЕСПУБЛИКЕ, И НЕ ТОЛЬКО

«Распил» миллионов на дорожном ремонте
Бывшее руководство АО «Мордовавтодор» и московский риелтор ответят в суде за махинацию
Бывшее руководство АО «Мордовавтодор» и московский риелтор ответят в суде за махинацию
Свершилось то, чего так долго ждали, - в Саранске открылся вытрезвитель. Правда, на вывесках самого слова «вытрезвитель» вы не найдете,...
Правозащитник Алексей Шиндясов - о правовой культуре и способах борьбы со злоупотреблениями чиновников
Юрист из Саранска добивается миллионной выплаты от больницы за некачественно проведенную операцию
12 июня, в День России и День города, в Саранске состоится грандиозное событие - открытие Фестиваля болельщиков FIFA. Для проведения мероприятия на...
Звезды музыки приедут в Саранск на фестиваль болельщиков
В пресс-центре Дома печати состоялся брифинг, посвященный организации транспортного движения в Саранске во время проведения матчей на стадионе...
Подполковника полиции подозревают во взятке в 5 миллионов рублей. До 2011 года он работал в МВД по РМ
С 1 июня в Саранске начинает действовать особый транспортный режим. Об этом было объявлено на рабочем совещании в городской администрации.