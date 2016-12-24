НИКОЛАЙ ЛЕВИН ВЕРНУЛСЯ В РОДНУЮ СТИХИЮ

В последний день весны Футбольная национальная лига опубликовала официальную информацию о том, что Николай Левин, занимавший пост директора ФК «Мордовия» в 2005 - 2013 годах, снова возглавил флагман мордовского футбола. Новый сезон в ФНЛ стартует спустя всего два дня после финала ЧМ-2018. В связи с этим необходимо было очень оперативно определиться с тем, кому доверить масштабную работу по возвращению утраченных клубом позиций. Честь и хвала руководству республики за то, что данный вопрос был решен почти сразу же после окончания предыдущего сезона.

Выбор директора отнюдь не случаен. Вне всяких сомнений, это продуманное решение. Ведь на протяжении последних пяти лет Николай Левин времени зря не терял. Отойдя от дел в клубе, Николай Васильевич пришелся ко двору в контролирующих органах российского футбола, начав обслуживать матчи РФПЛ и ФНЛ в амплуа делегата. Причем стал одним из немногих, кто работал по данному направлению в обеих ведущих лигах. Наравне с этим Левин принимал и продолжает принимать активное участие в деятельности ПФЛ.

В частности, по информации «ВС», по его личной инициативе в скором времени будет реанимирован турнир молодежных команд «Надежда», многократно проводившийся в Саранске и являвшийся настоящей ярмаркой талантов для всего отечественного футбола. Впрочем, что там говорить, если даже современный логотип ФК «Мордовия» - творение рук толкового хозяйственника и грамотного организатора.

Из первых новостей межсезонья отметим индивидуальные награды, полученные главным тренером ФК «Мордовия» Маратом Мустафиным и форвардом-рекордсменом Русланом Мухаметшиным на торжественной церемонии подведения итогов сезона-2017/2018 в Профессиональной футбольной лиге. Наставник «красно-бело-синих» удостоен звания лучшего тренера группы «Урал-Приволжье», нападающий саранской команды - титула сильнейшего игрока.

Не исключено, что Мухаметшиных в «Мордовии» вновь будет двое. Сарафанное радио донесло, что брат Рустем, ставший обладателем Кубка России в составе «Тосно», намерен вернуться в клуб, выступая за который в 2010 году он становился обладателем «Приза зрительских симпатий». Высока вероятность, что Мухаметшин-младший станет первым приобретением «Мордовии». С теми, кто покинет команду, также уже определились. Поисками вариантов продолжения карьеры предстоит заняться вратарям Роману Калюжному и Евгению Увину, защитникам Никите Николаеву, Илье Кузину и Максиму Шоркину, полузащитникам Максиму Жесткову, Артуру Шлеермахеру, Сергею Ваганову и Максиму Зюзину, нападающему Ивану Лукьянову.

В понедельник, 4 июня, главный тренер Марат Мустафин продлил свое трудовое соглашение с ФК «Мордовия» сроком на один год. Вчера, ближе к вечеру, когда этот номер «ВС» был направлен в печать, участниками общего собрания клубов ФНЛ был утвержден календарь сезона-2018/2019. С его полным вариантом мы познакомим наших читателей 14 июня. Предварительно было известно, что матч 1-го тура ФК «Мордовия» - «Олимпиец» (Нижний Новгород) состоится 17 июля в Саранске. Скорее всего, на стадионе «Старт». В связи с тем что «Мордовия Арена» на тот момент еще будет находиться в пользовании ФИФА.

Евгений СУЛЕЙМАНОВ