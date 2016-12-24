С МЫСЛЯМИ О НОВОМ СЕЗОНЕ

Еще дороже?!
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«Мордовия» попрощалась с ПФЛ на мажорной ноте
27 мая главная команда республики сыграла свой заключительный матч в ПФЛ. Искренне хочется верить, что в третий эшелон российского футбола «красно-бело-синие» больше никогда не вернутся. И если и будут встречаться с командами, носящими в своих названиях цифру 2, то со «Спартаком» или «Зенитом», и уж никак не с «Оренбургом».
Позади напряженный турнир, в ходе которого подопечные Марата Мустафина постепенно, но верно шли к своей цели и на финишном отрезке досрочно добились того, чего от них все ждали, - вернули клуб на круги своя, затратив на это минимальное количество времени (только один сезон). От души поблагодарим команду за это!
Евгений СУЛЕЙМАНОВ, фото Андрея КОНДРАТЬЕВА
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