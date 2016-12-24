Комментатор финала ЧМ-2018 Владимир СТОГНИЕНКО: «БОЛЬШОЙ ПЛЮС САРАНСКА В ЕГО КОМПАКТНОСТИ»

На днях известный российский телекомментатор Владимир Стогниенко посетил Саранск, где снимал очередной сюжет для своей передачи «3-й тайм на выезде» на YouTube, в которой представляет города-организаторы Чемпионата мира по футболу FIFA 2018тм. О том, какой он увидел столицу Мордовии и какие сборные, на его взгляд, способны претендовать на победу в мировом футбольном форуме, Стогниенко любезно рассказал читателям «ВС».

- Центр Саранска выглядит симпатичным, чистеньким, уютным, - поделился впечатлениями о Саранске Владимир Стогниенко. - К сожалению, у меня было не так много времени для того, чтобы как следует изучить столицу Мордовии. К тому же наша съемочная группа приезжала в выходные дни, когда большого количества людей на улицах не встретишь. С другой стороны, болельщики, которые приедут сюда в дни ЧМ-2018, как и я, за непродолжительный период времени посетят преимущественно центральную часть города. Наверное, ни к чему еще раз напоминать о том, что организаторам предстоит проделать большой объем работы, чтобы все четко функционировало, чтобы у приехавших гостей не возникало никаких проблем. Чемпионат мира - это же огромное мероприятие, которое касается не только непосредственно матчей на стадионе, но и всего города в целом. С точки зрения безопасности должна присутствовать надежность, но при этом необходимо понимать, что не стоит создавать людям лишние трудности. Большой плюс Саранска в его компактности. Все главные объекты находятся в шаговой доступности, и это, безусловно, очень удобно.

- Вам доводилось работать во многих уголках планеты. Какую оценку вы дадите стадиону «Мордовия Арена»?

- Стадион мне понравился. И это тот случай, когда слишком большой вместимости трибунам как раз не требуется. Специально к ЧМ-2018 в нашей стране построено несколько подобных стадионов. В частности, в Ростове-на-Дону. Сами стадионы, естественно, отличаются. Но к гигантизму никто не стремился, и схожесть проявляется именно в уютности и комфорте. Внешне все выглядит очень привлекательно. Но, конечно же, нужно смотреть, как стадион проявляет себя в эксплуатации. В дальнейшем городу и республике предстоит решить очень важную задачу - обеспечить посещаемость арены. Если стадион будет заполняться хотя бы процентов на семьдесят, это подтвердит, что основная цель достигнута. Арена такого уровня ни в коем случае не должна простаивать.

- Перед Саранском вы и ваши друзья побывали в Самаре. Можно ли в примерных чертах сравнить уровень готовности к чемпионату мира в двух этих городах?

- Самара значительно больше Саранска, это город-миллионник, и он прилично растянут вдоль Волги. Самара просто очень сильно другая сама по себе. Стадион там тоже готов, мы на нем были, при этом интенсивно ведутся работы по благоустройству прилегающей территории. И они, конечно, успеют. Но желательно как можно быстрее все это закончить. Так как город большой, и от стадиона до центра достаточно далеко, самарцам было важно, прежде всего, решить именно транспортные проблемы. Насколько я знаю, сейчас появились новые маршруты трамваев. Думаю, что правильнее сравнивать Саранск все-таки не с Самарой, а, может быть, с Калининградом. Хотя наш самый западный город в любом случае стоит особняком. По большому счету чемпионат мира в России принимают либо большие города, либо сравнительно небольшие, но с некоторыми своими особенностями. К примеру, тот же Сочи - это совершенно особые, не похожие ни на что другое условия.

- Кого, на ваш взгляд, можно назвать главными фаворитами российского мундиаля?

- В первую очередь, бразильцев и немцев. Вторая волна - испанцы и французы. Не португальцы и не аргентинцы. Для меня будет удивительным, если эти команды будут в полуфинале. Однако всегда, как правило, выстреливает команда, от которой этого не ждут. Возможно, это будет Уругвай, хотя их лидеры уже на сходе. Возможно, Дания. В силу профессии я пристально слежу за мировым футболом и в последнее время посмотрел немало матчей с участием сборных. Наилучшее впечатление сейчас производят бразильцы, их состав наиболее сбалансирован.

- Как вы охарактеризуете сборные, которые будут проводить свои матчи в Саранске?

- Датчане смотрятся очень выгодно. Кристиан Эриксен постепенно, но верно движется к званию суперзвезды, и у него есть все, чтобы этого добиться. Думаю, Дания легко пройдет в четвертьфинал, а может, и дальше. Сборная Перу должна быть довольна самим фактом выхода на ЧМ-2018. Фарфан и его партнеры, бесспорно, этого заслужили. Колумбия в целом способна и на хорошую игру, и на достойный результат. Впрочем, за те четыре года, что минуло с бразильского мундиаля, тот же Хамес Родригес не стал сильнее. Скорее, наоборот, просто потерял время в мадридском «Реале». В плей-офф колумбийцам дорога точно открыта. Ну а затем все будет зависеть от того, как сложатся определенные обстоятельства. Португалия - самый сложный вариант. Эта сборная хоть и выиграла чемпионат Европы, откровенно говоря, произвела смутное впечатление. Если бы не абсолютно ненужное, на мой взгляд, расширение числа участников Евро-2016, португальцы вряд ли бы добились успеха. Заводя разговор о Португалии, понятно, кого все подразумевают. И он молодец. Но молодец не потому, что он выдающийся игрок, а потому, что много лет держит форму. Считаю, что вмешаться в спор за медали его команда не сможет. Японцы были сильны лет восемь назад в ЮАР, но сейчас их звезды состарились. Претендовать на что-то серьезное «самураям» будет сложно. Вообще, азиатские команды очень сложно оценивать. Ведь из Европы мы их практически не видим. Для меня лично такие турниры, как Кубок Азии или Золотой кубок КОНКАКАФ, в лучшем случае начинаются с полуфиналов. Все-таки футбол там крайне специфический. Даже африканские команды не столь загадочны. Иранцы - из той же серии, что и Япония. Ничего особенного от них я не жду. Трудно назвать футболистов, которые играют там заглавные роли, за исключением разве что Сердара Азмуна, да и тот провел далеко не лучший для себя сезон. Матч Панама - Тунис можно воспринимать исключительно как праздник футбола для тех, кто выйдет на поле, и для тех, кто приедет за них поболеть. Для команд этих стран быть в числе 32 участников мирового чемпионата - это уже весомое достижение.

- Сейчас много говорится о приглашении 38-летнего Сергея Игнашевича в национальную сборную России. Что скажете по этому поводу?

- Конечно, все понимают, это вынужденная мера. Но Сергей в этом плане достоин уважения - даже потому, что не испугался. Он ведь отлично понимает, что риск велик, и при негативе можно испортить себе карьеру в самой концовке. Я не уверен, что Игнашевич будет играть в основе. Но само его присутствие нашей сборной как минимум не вредит. Это абсолютно точно.

- Нет ли у вас желания создать в системе ВГТРК авторскую передачу о футболе?

- Ее, конечно, можно сделать. И желание есть, и возможности. Но поймите, я все-таки телекомментатор. Поэтому, в первую очередь, ратую за трансляции. Естественно, мне хотелось бы, чтобы на канале, где я работаю, значительно чаще показывали футбол. Однако в этом плане уже руководство решает, что транслировать, а что нет, в зависимости от возможностей. Трансляций немного, комментирую мало, но я не жалуюсь, так жизнь сложилась, ничего в этом такого нет. Надеюсь, еще доведется.

P.S. Вчера, 29 мая, стало известно о том, что Владимир Стогниенко утвержден комментатором финального матча ЧМ-2018. Об этом он сообщил на своей официальной странице в твиттере. Телеканал «Россия 1» покажет матчи: Россия - Египет (19 июня, 21:00), 1/8 финала 1С - 2D в Казани (30 июня, 17:00), 1/8 финала 1В - 2А в «Лужниках» (1 июля, 17:00), четвертьфинал в Нижнем Новгороде (6 июля, 16:00), четвертьфинал в Казани (6 июля, 21:00), полуфинал в «Лужниках» (11 июля, 21:00), финал в «Лужниках» (15 июля, 18:00). Из приведенного списка Стогниенко прокомментирует шесть поединков (могло быть и семь, но два из забронированных «второй кнопкой» четвертьфиналов пройдут в один день в разных городах). От души поздравляем Владимира с состоявшимися назначениями и подтверждаем - лучшего комментатора для финального матча вряд ли можно было найти.