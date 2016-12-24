«Орлы» с высоким рейтингом

«Россия, к вам летят орлы - рука об руку болельщики и игроки» - с таким витиеватым девизом будет выступать на ЧМ-2018 сборная Туниса. Если верить рейтингу ФИФА, на данный момент это самая преуспевающая африканская команда. 14-я позиция в мировой табели о рангах - это сразу вслед за Англией (13), и выше Мексики (15), Колумбии (16), Уругвая (17) и Хорватии (18). Да что там говорить, если не попавшие на мундиаль голландцы только 19-е, а итальянцы - лишь 20-е. 28 июня Тунис сыграет в Саранске с Панамой (начало матча в 21.00), и если перед этим ему удастся огорчить англичан или бельгийцев, ситуация будет располагать к борьбе за путевку в плей-офф.

ПЕРВЫЕ ПОБЕДИТЕЛИ

Первое появление тунисцев на мундиалях датировано 1978 годом. Причем путевка в Аргентину была добыта сенсационно, так как перед этим Тунис на протяжении 13 лет не был замечен даже на Кубке Африки. В те времена командам черного континента предоставлялась всего лишь одна путевка, и чтобы ее завоевать, требовалось преодолеть четыре этапа отбора. Поочередно были пройдены сборные Марокко (1:1 и 1:1, пен. 4:2), Алжира (2:0 и 1:1) и Гвинеи (0:1 и 3:1), а в финальной «пульке» удалось обставить Египет (2:3 и 4:1) и Нигерию (0:0 и 1:0).

Тунисцы стали первой африканской командой, которая смогла добиться победы на мировых футбольных чемпионатах. Ни марокканцы на ЧМ-1970 в Мексике, ни босоногий Заир на ЧМ-1974 в ФРГ сделать этого не смогли. Историческое событие произошло 2 июня 1978 года на стадионе «Хиганте де Арройито» в Росарио. Жертвой карфагенских «орлов» стали их «пернатые собратья» из Мексики, на гербе которой изображена та же самая птица, сидящая на кактусе и пожирающая змею. Тот матч завершился со счетом 3:1. В составе номинальных хозяев поля отличились Али Кааби (на 55-й минуте), Неджиб Гоммид (на 80-й) и Мохтар Дуиб (на 87-й). В довесок ко всему победа вышла волевой - под самый занавес первого тайма счет с пенальти открыл Артуро Васкес Айяла.

Во второй игре Тунис минимально уступил Польше (0:1). Единственный гол был забит лучшим бомбардиром предыдущего чемпионата Гжегожем Лято. В соперничестве с западными немцами была зафиксирована нулевая ничья. Бундестим этого хватило, чтобы шагнуть дальше со второй позиции. Между тем результаты матчей с участием никому неизвестной прежде команды вводили в изумление видавших виды специалистов. Казалось, что такой успех станет солидным подспорьем для развития футбола в стране. Однако следующий шаг произошел не скоро.

ПРОВИДЕЦ КАСПЕРЧАК

После того как Тунис протомился в ожидании крупных международных турниров долгих 16 лет, дело возвращения к былым успехам футбольные власти этой страны доверили Хенрику Касперчаку и не прогадали. Приняв штурвал в 1994 году, польско-французский специалист сумел создать команду, которая уже через два года добралась до финала Кубка Африки (где уступила только хозяевам турнира - южноафриканцам), а затем решила задачу выхода на ЧМ-1998.

Проиграв Англии (0:2) и Колумбии (0:1) на полях Франции, Касперчак поспешил распрощаться со своим постом, и заключительный поединок с Румынией (1:1) проходил уже без него. Однако именно этот тренер заложил необходимый фундамент, на котором успешно работали его последователи. Поляк, например, открыл для всех вратаря Али Бумнижеля, который выступал за сборную до 40 лет. При нем расцвели таланты Аделя Селлими, преуспевшего во французском «Нанте», и Хатема Трабелси, поигравшего за голландский «Аякс» и английский «Манчестер Сити». Новыми лидерами тунисского футбола стали Зубер Байя (высоко котировался в немецкой Бундеслиге, выступая за «Фрайбург») и Радхи Жаиди («Болтон», «Бирмингем», «Саутгемптон»). Из-под заботливого крыла Касперчака вышел и многолетний капитан тунисцев Халед Бадра, засветившийся в итальянском «Дженоа».

Неудивительно, что тунисцы еще дважды подряд прокладывали себе дорогу на звездный небосклон. В 2002 году «карфагенцам» пришлось соперничать со сборными России (0:2), Бельгии (1:1) и Японии (0:2). Их выступление оставило противоречивые чувства. С одной стороны, голы Егора Титова и Валерия Карпина как бы не расстроили, и вслед за этим «красно-белые» смогли отвоевать ничью у очень дремучих, по возрасту, бельгийцев (что сохранило шансы), с другой - последовавшее за этим поражение от японцев вновь заставило паковать чемоданы после группового этапа. Впрочем, как оказалось, главная победа была впереди.

ТРИУМФ РОЖЕ ЛЕМЕРРА

Еще одним европейцем, внесшим масштабный вклад в историю сборной Туниса, стал Роже Лемерр. В сезоне-1983/1984, когда его услугами решил воспользоваться красно-желтый «Эсперанс» (самый титулованный клуб местного чемпионата), ни к чему особенному это не привело. Зато когда француз вернулся в туристический рай в ранге чемпиона Европы (2000) и обладателя Кубка конфедераций (2001), у него там все прекрасно сложилось.

При Лемерре на тренерском мостике Тунис завоевал свой главный трофей, дотянуться до которого ранее все время что-то мешало. В плей-офф домашнего Кубка Африки Тунис одолел Сенегал (1:0), Нигерию (1:1, пен. 5:3) и Марокко (2:1). Одним из творцов того триумфа стал натурализованный бразилец Франсилеудо дос Сантос, который в конце 1990-х играл за «Этуаль дю Сахель», а затем нашел себя в куда более презентабельных «Сошо», «Тулузе» и «Цюрихе». Лемерра, видимо, вовремя проинформировали, что есть, дескать, такой дос Сантос, и Роже не поленился «вытащить» игрока из французского чемпионата (спустя четыре года как тот покинул Тунис). Сначала все это выглядело весьма забавно, но в итоге принесло немалые дивиденды. Человек с северо-востока Бразилии поделил лавры лучшего бомбардира с камерунцем Патриком Мбома, малийцем Фредериком Кануте, нигерийцем Августином Окочей и марокканцем Юссефом Мухтари. Как раз дос Сантос открыл счет уже на 5-й минуте финала, а впоследствии отметился полезностями и на двух следующих Кубках Африки, и на ЧМ-2006.

В Германии слепой жребий свел тунисцев в одну группу с Саудовской Аравией (2:2), Испанией (1:3) и Украиной (0:1). Выиграть в арабском междусобойчике помешали бившие через край эмоции. В соперничестве с «красной фурией» шансов было откровенно мало. А вот «жовтно-блокитные» смогли победить Тунис только благодаря пенальти, который на 70-й минуте реализовал Андрей Шевченко.

И ТЕХНИЧНЫЕ, И ЖЕСТКИЕ

Но вернемся в день сегодняшний. Как свидетельствует статистика отборочного цикла ЧМ-2018, выступая на своем континенте, сборная Туниса успешно реализовывала комбинационный стиль игры. Тунисцы - одни из лидеров Африки по числу выполняемых передач за игру (531) и абсолютные лидеры по количеству ключевых передач (из 23 обостряющих пасов в среднем за матч проходят 12). Эта команда умеет быстро направлять атаки в нужное русло при помощи паса. В отборочном цикле ЧМ-2018 Тунис организовал пять результативных быстрых атак (лучшим показателем среди африканских сборных обладает только Нигерия). Причем используется в основном мелкий пас - 145 коротких передач за игру (83 процента точности).

Наряду с этим «орлы Карфагена» - одна из самых жестких команд Африки, и старается делать все, чтобы не позволить сопернику свободно находиться с мячом. В среднем за матч футболисты совершают 19 нарушений, 9 из которых - на своей половине поля. Собственный контроль мяча у тунисцев измеряется 57 процентами игрового времени (здесь с ними может сравниться только Гана - 59 процентов владения инициативой). При обороне, в своей штрафной площади и на ее подступах, команда выигрывает 74 процента единоборств. Тунис - самая агрессивная африканская сборная в отборе мяча (43 попытки за матч, с достаточно высокой эффективностью в 57 процентов).

Обращает на себя внимание и тот факт, что 13 из 15 голов в матчах квалификации подопечные Набиля Маалула забили во вторых таймах. В общем, запрягал Тунис долго, зато потом быстро ехал. В нужные моменты, как следует присмотревшись к сопернику, тунисцы наносили жалящие уколы, последствий которых избежать было затруднительно.

СНИСХОДИТЕЛЬНЫЙ ЖРЕБИЙ

И все-таки, держа в уме все выше перечисленное, нельзя не принимать в расчет то обстоятельство, что уровень оппонентов, стоявших на пути Туниса на ЧМ-2018, был не столь высок, как в других четырех квартетах зоны Африки. Посудите сами. Египтянам пришлось оставить не у дел звездную Гану. Сенегальцы находились в одной компании с Буркина-Фасо и ЮАР. Марокканцы отцепили от мундиаля Кот-д’Ивуар, Габон и Мали. Нигерия и вовсе добывала путевку в сражениях с Камеруном, Замбией и Алжиром.

Пожалуй, одного только перечисления здесь будет достаточно, чтобы понять - тунисцы урвали халявный билет в Россию. Разобщенная Гвинея, тяжело переживающая смену поколений, и беззубая Ливия, ничем себя не проявлявшая с 1982 года, почти сразу же выбросили белый флаг. Со сборной Демократической Республики Конго (бывший Заир) довелось соперничать в сентябре 2017-го, когда два подряд матча уложились в пять дней. Скромная домашняя победа (2:1) и волевая гостевая ничья (2:2) фактически предопределили исход борьбы за единственную путевку.

СВОЕНРАВНОСТЬ ВЗГЛЯДОВ

Сборную Туниса к нам привезет Набиль Маалуль - тренер, известный крайне ограниченному кругу любителей футбола. За работу в своей национальной команде он принимался четырежды. Сначала «путался под ногами» у Роже Лемерра, затем решил сосредоточиться на сольной карьере, но перед ЧМ-2006 вернулся в ассистенты к «лягушатнику». В 2013 году, после победы с «Эсперансом» в Лиге чемпионов КАФ, футбольные чиновники доверили ему штурвал единолично, но Тунис не попал на ЧМ-2014, пропустив туда нигерийцев. Наконец, в апреле 2017 года Маалуль сменил в сборной Хенрика Касперчака, у которого произошел конфликт с новым поколением футболистов. К «заговорщикам» Набиль вернулся из сборной Кувейта, которая при нем осталась на своем прежнем уровне - вдалеке от серьезных достижений.

Судя по всему, взгляды Маалуля на то, как все должно функционировать под его началом, весьма своеобразны. Иначе чем объяснить отсутствие в расширенной заявке Аймена Абденнура - пожалуй, самого известного на данный момент тунисского футболиста. За плечами 28-летнего защитника выступления за «Вердер», «Тулузу», «Монако», «Валенсию». Недавно он мог стать первым африканцем в «Зените», но предпочел хмурому Питеру солнечный Марсель. В последний раз за свою сборную Абденнур сыграл в марте прошлого года, то есть еще до четвертого пришествия Маалуля.

Кого же тогда считать главной звездой Туниса в преддверии ЧМ-2018? Еще недавно многое говорило за то, что таким может стать Юссеф Мсакни, сумевший забить три мяча в четырех матчах квалификации. Общаясь с прессой, Маалуль-наставник даже сравнивал перспективного игрока с Лионелем Месси. Но, как это уже не раз случалось, все планы спутала досадная травма. Так что, судя по всему, роль вожака примерит теперь однофамилец главного тренера - защитник Али Маалуль (второй футболист африканского отбора по числу выполненных передач - 493, непосредственно в штрафную площадь - 58). Стоит обратить внимание и на опорного полузащитника Мохамеда Бен Амора, который славится перехватами, причем частенько улучшает статистику по коронному для себя показателю, находясь на чужой половине поля.

Перед матчем с Панамой в Саранске «орлы Карфагена» сыграют с Англией в Волгограде (18 июня, начало в 21.00) и с Бельгией в Москве (23 июня, стадион «Спартак», начало в 15.00). Как видим, график очень неудобный. Ведь сначала предстоит скрестить шпаги с фаворитами группы «G», и только потом - с главной сенсацией минувшей осени.

Местом проживания сборной Туниса станет Imperial Park Hotel & SPA (Троицкий административный округ Москвы, поселение Первомайское, деревня Рогозинино). Тренировки будут проводиться на стадионе «Строитель» в поселке Селятино.

Евгений СУЛЕЙМАНОВ