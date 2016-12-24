ЛЕГЕНДАРНЫЙ НИКИТА СИМОНЯН ВРУЧИЛ ВЛАДИМИРУ РОКУНОВУ БЛАГОДАРНОСТЬ РФС

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На днях старший тренер МЦПЮФП «Мордовия» по методической работе Владимир Рокунов выезжал в Москву, где в Доме футбола на Таганке ему была вручена благодарность за качественную работу по апробации инновационной методической программы Российского футбольного союза по подготовке юных футболистов 10-14 лет.
Награждение в стенах музея отечественного футбола проводил Никита Павлович Симонян - первый вице-президент РФС, олимпийский чемпион Мельбурна-1956, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер РСФСР и СССР, лучший бомбардир в истории московского «Спартака». Приняв из рук легенды заслуженную награду, Владимир Рокунов вместе с главным тренером ФК «Плайтерра-Зубова Поляна» Олегом Гореловым принял участие в конференции «Детско-юношеский футбол в России», которая состоялась под сводами стадиона «РЖД Арена».
«В ходе мероприятия удалось почерпнуть много полезной информации. Затрагивалась очень важная проблематика, основанная на психологических исследованиях и современных медицинских методиках, - поделился впечатлениями Владимир Александрович. - Приятно было услышать и увидеть, что в одной из ведущих футбольных академий нашей страны - московского «Локомотива» - тренеры выстраивают свою работу примерно в том же самом ключе и по тем же самым принципам, что мы прививаем сейчас в МЦПЮФП «Мордовия» в Саранске. Довелось обменяться мнениями с такими известными специалистами сферы детско-юношеского футбола, как Вадим Визе, Никита Шагин, Александр Катасонов, а также с главным врачом национальной сборной России Эдуардом Безугловым. Главный вывод, к которому пришли участники конференции, состоит в том, что футбол, как самый популярный вид спорта, не стоит на месте, постоянно развивается, и для того, чтобы стабильно добиваться в нем успехов, необходимо соответствовать всем новым требованиям. Единственное, о чем можно было сожалеть, что столь насыщенное мероприятие заняло всего один день. На многие темы имелось желание побеседовать с выступавшими спикерами более подробно и обстоятельно, в развернутом формате, когда не поджимает время».
Евгений СУЛЕЙМАНОВ, Александра ГРЫЗУНОВА
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