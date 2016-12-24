«МОРДОВИЯ-2005» - В ФИНАЛЕ ПРИВОЛЖЬЯ

13-летние воспитанники МЦПЮФП «Мордовия» завоевали путевку в финальный турнир Первенства России среди команд спортивных школ в зоне «Приволжье». На одном из четырех турниров предварительного этапа, проходившем на полях спортивной базы «Изумрудное», подопечным Алексея Бессонова и Никиты Рокунова не нашлось равных. За «Мордовией-2005» - безоговорочное первое место!

Изначально 8 команд были разбиты на два квартета, после чего по два сильнейших представителя каждой из групп проходили в финальную четверку с «золотыми» очками. Саранские ребята поочередно сыграли со сверстниками из команд: ДЮСШ-НН Нижний Новгород - 1:0 (Максим Ковалев), «Икар-Два-Аякса» Саров - 1:0 (Максим Донцов), ДЮСШ-5 Киров - 1:1 (Иван Круглов), СДЮСШОР-8 Нижний Новгород - 3:2 (Максим Донцов - 2, Максим Ковалев), «Олимпиец» Нижний Новгород - 2:0 (Владислав Волгаев, Дмитрий Аношкин). Наши поздравления юным футболистам «Мордовии-2005», их тренерам и родителям!

Отбор в двух других группах скоро завершится в Казани (13 - 20 мая, стадион «Рубин») и Тольятти (15 - 23 мая, стадион «Торпедо»). Замыкающим будет аналогичный турнир в Балаково (с 27 мая по 6 июня, стадион «Труд»). Существует вероятность того, что матчи Финала Приволжья состоятся в Саранске. В этом году путевку в Финал России гарантирует только первое место. Серебряным призерам будет предоставлен дополнительный шанс в виде участия в стыковых матчах полуфинального раунда.

Евгений СУЛЕЙМАНОВ, Александра ГРЫЗУНОВА