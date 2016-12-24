Абсолютные дебютанты и тренер-старожил

Сборная Панамы - абсолютный дебютант мировых футбольных чемпионатов. В точно таком же статусе на ЧМ-2018 приедет сборная Исландии. Но если потомки древних викингов так нашумели на ЧЕ-2016, что от них сейчас ждут едва ли не главного сюрприза, то марш-бросок в Россию панамцев - это, не будем кривить душой, что-то неожиданное и неизведанное. Однако считать выход «канальщиков» на мундиаль исключительно стечением обстоятельств тоже нельзя. В ключевых поединках они заставляли терять очки Мексику и США и в самый нужный момент добились победы над Коста-Рикой. 28 июня Панама сыграет с Тунисом там же, где будет квартировать, - в нашем родном Саранске (начало матча в 21:00).

БЕЗ ПРЕТЕНЗИЙ НА УСПЕХ

Вакансию на мировом футбольном форуме Панама пыталась забронировать за собой более сорока лет. Хотя пыталась ли?! Первый отборочный матч с ее участием датирован 4 апреля 1976 года. В тот день панамцы победили в родных стенах Коста-Рику (3:2), но дальше дела не ладились, как следствие - последнее место в группе, откуда дальше прошли Гватемала и Сальвадор. С тех пор, как говорится, утекло много воды, а прогресса так и не наблюдалось. Впрочем, и сам футбол на панамских землях на протяжении многих лет уступал в популярности баскетболу и бейсболу (здесь, понятное дело, сказалось длительное влияние со стороны американцев).

По-настоящему конкурирующей силой панамцы стали лишь к середине 2000-х. Но если на «Золотом кубке» время от времени получалось попадать в призы (что интересно, преимущественно на территории США), то в спор за путевки на мундиаль «красному приливу» (есть такое прозвище) довелось вмешаться впервые. Ранее Панама дважды выходила в финальную «шестерку» зоны КОНКАКАФ (в квалификациях на ЧМ-2006 и ЧМ-2014), но за оба этих цикла ей удалось добыть всего лишь одну викторию.

СПЕЦИАЛИСТ ПО ДЕБЮТАМ

Эксклюзивную роль предводителя футбольного бума в «стране меж двух Америк» отменно исполнил колумбиец. Встав у руля сборной Панамы, Эрнан Дарио Гомес постарался не только на благо соседней страны, но и для себя лично. Дело в том, что это третий подобный успех в его тренерской карьере. Прежде уроженец Медельина выходил на ЧМ-1998 с Колумбией и на ЧМ-2002 с Эквадором.

Сербский специалист Бора Милутинович, как известно, руководил пятью разными командами - Мексикой, Коста-Рикой, США, Нигерией и Китаем - на пяти подряд мундиалях (с 1986-го по 2002 год). В списке бразильца Карлоса Альберто Паррейры применительно к ЧМ пять сборных и шесть участий - Кувейт (1982), ОАЭ (1990), Бразилия (1994, 2006), Саудовская Аравия (1998) и ЮАР (2010). Конечно, это более крутые вершины, но важная составляющая достижения Эрнана Дарио Гомеса заключается в том, что две из трех вверенных ему сборных пробивались на мировые чемпионаты впервые в своей истории. До Панамы, как нетрудно догадаться, абсолютным дебютантом являлся Эквадор. Для великого Паррейры таковыми стали Кувейт и Эмираты.

Говорят, что на пресс-конференциях Эль-Болильо (как называют панамского триумфатора его соотечественники) никогда не бывает скучно. Шутник и весельчак Гомес умеет правильно преподнести себя журналистам и за острым словцом в карман не полезет. «Это тренер, которого устраивает только победа, и он всегда готов к борьбе. Когда он приехал в Панаму, то понимал, что будет сложно, ведь мы никогда не выходили на чемпионаты мира, да и футбольная инфраструктура у нас слабенькая. Его умение настраивать команду на ответственные матчи и солидный опыт работы с другими сборными заставили нас поверить в чудо. И в итоге мы этого чуда добились» - так отзывается об успешном наставнике защитник Роман Торрес.

НАЗЛО АМЕРИКЕ

Роман Торрес как раз тот самый футболист, кому удалось забить решающий гол в финишном поединке с Коста-Рикой (2:1). Президент Панамы Хуан Карлос Варела, возгордившись сенсацией, объявил 11 октября национальным праздником и выходным днем в своей стране. Более того, тамошний политик Дайанара Касерес пошла дальше и предложила назвать именем национального героя стадион в Аррайхане - городе, где Торрес жил и учился в институте.

«Арена, которая у нас есть в Аррайхане, она не только для футбола, но и для бейсбола, и называется El Mystic. Но определенного имени у нее пока нет. Думается, сейчас самое подходящее время, чтобы отдать почести выдающемуся спортсмену», - процитировало женщину-депутата влиятельное панамское издание Mi Diario. При этом сам игрок выдающимся себя не считает, справедливо указывая на то, что забитый им гол, прежде всего, плод совместных усилий всей команды. И все-таки очевидная польза в этом пафосном поступке существует. Новое название стадиона будет сопровождаться реконструкцией объекта, на что местная мэрия готова выделить необходимые средства.

Всенародная гордость, естественно, объясняется не только фактом выхода в финальную часть, но и тем, что в споре за третью путевку Панама обставила США (что ни говори, а отголоски военного вторжения 1989 года живы в памяти панамцев и по сей день). Четко прочувствовала политическую подоплеку и американская пресса, которая буквально съела свою сборную. Однако, по большому счету, если разобраться, Панаме надо благодарить не только своих футболистов, но и третью сторону. В предпоследнем туре «янки» буквально смяли «канальщиков» (4:0), и если бы не гостевое поражение США от Тринидада и Тобаго (1:2), быть панамской сказке с грустным концом.

ПО ТУ СТОРОНУ ОКЕАНА

Кто выступает за сборную Панамы?! В основном те, чьи имена вряд ли о многом скажут среднестатистическому болельщику в России (даже если он пристально следит за тем, как развиваются события в мировом футболе, и предельно начитан). Причина проста: подавляющее большинство панамских футболистов никогда не играли за пределами Северной и Южной Америки.

Самым дорогим исполнителем, по оценкам Transfermarkt, в сборной Панамы является центрфорвард Роберто Нурсе из «Минерос де Сакатекас» - клуба второго мексиканского дивизиона. Европейскую «прописку» на данный момент имеют только три игрока из числа тех, что Гомес задействовал в отборочных поединках. Основной вратарь Хайме Пенедо сидит на скамейке в бухарестском «Динамо». Защитник Эрик Дэвис каким-то непостижимым образом оказался в словацком «ДАК-1904». Нападающий Исмаэль Диас засветился в «Порту», но нынче прозябает в испанском «Депортиво-В». Его коллега по амплуа Габриэль Торрес совсем недавно перешел из швейцарской «Лозанны» в чилийский «Уачипато». Уже после отбора на мир в национальную команду начали постепенно подтягивать 21-летнего форварда Рикардо Авилу (из второй команды бельгийского «Гента»). Все остальные - в лучшем случае приглашены в клубы американской MLS (стабильной игровой практикой могут похвастать далеко не все). Кое-кто нашел себя в Мексике, Перу, Колумбии и Чили.

Кто знает, может быть, именно российский мундиаль откроет новые, доселе беззвучные имена панамцев. Пока же выделим тех из них, кто находится в основной обойме. Последний рубеж, вероятнее всего, доверят упомянутому выше Пенедо, равнозначной замены которому как-то не просматривается. Дублер Хосе Кальдерон, подменявший Хайме, когда тому проблематично было добираться из Старого Света в Новый, далек от идеала. Оборону настроены цементировать 37-летний Фелипе Балой, носящий капитанскую повязку, 33-летний Адольфо Мачадо и «дослужившийся до генерала» 32-летний Роман Торрес. Из молодых защитников наиболее перспективными считаются Фидель Эскобар и Майкл Мурильо, приглянувшиеся «Нью-Йорк Ред Буллз». Репутацию сильного опорника имел Амилькар Энрикес, но весной 2017 года произошло жуткое несчастье - 33-летний футболист был застрелен при разбойном нападении недалеко от своего дома в Колоне.

Подносить снаряды для форвардов призваны 34-летний однофамилец главного тренера Габриэль Гомес, за плечами которого больше 140 матчей за сборную, и 28-летний Анибаль Годой - основной плеймейкер «Сан-Хосе Эртквейкс». Слева в полузащите большая созидательная нагрузка возложена на Альберто Кинтеро. 30-летний хавбек поиграл за ряд испанских и мексиканских клубов, а сейчас - на хорошем счету в перуанской лиге. Гениями атаки в Панаме считают 37-летнего Бласа Переса по кличке Могучий мышонок, 30-летнего Габриэля Торреса, о котором уже говорилось, а также обладателя рекорда результативности в играх за сборную 36-летнего Луиса Техаду (42 мяча). На их фоне нападающий костариканского «Алахуэленсе» Абдьель Арройо в свои двадцать пять смотрится свежачком-бодрячком.

ПОСТАРАТЬСЯ ВНЕСТИ ИНТРИГУ

Как видим, возраст никак не назовешь преимуществом панамцев. Для своего отечества каждый из них, безусловно, волшебник. Но в России подопечным тренера-старожила наверняка придется очень непросто. В первом матче предстоит встретиться с Бельгией (18 июня, в Сочи, начало в 18:00), во втором - с Англией (24 июня, в Нижнем Новгороде, начало в 15:00). Что ни соперник, то наказание. Где же брать очки, спросите вы?! Пожалуй, что в третьем поединке с Тунисом в Саранске. Для выхода в плей-офф одного только этого вряд ли будет достаточно. С другой стороны, если зацепить хотя бы ничью в противостоянии с одной из двух топовых команд, это стопроцентно станет залогом интриги. Кстати, о Тунисе. «Карфагенских орлов» Эрнан Дарио Гомес однажды уже обыгрывал - за штурвалом Колумбии во Франции-1998 (1:0). Правда, англичанам через четыре дня после этого проиграл (0:2). Как все сложится в этот раз, мы с вами обязательно увидим.

Евгений СУЛЕЙМАНОВ