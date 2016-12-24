БЕГ НА СОТНЮ КИЛОМЕТРОВ

В кошельках жителей Мордовии появились новые купюры
В Мордовию поступили банкноты номиналом 200 и 2000 рублей. Об этом на встрече с журналистами сообщили представители Отделения Национального банка...
В Мордовию поступили банкноты номиналом 200 и 2000 рублей. Об этом на встрече с журналистами сообщили представители Отделения Национального банка...
Все больше семейных пар вынуждены проходить процедуру экстракорпорального оплодотворения, чтобы наконец-то стать родителями. Как правило, они...
Из-за потерянного билета пенсионерку ссадили с поезда в Рузаевке. Родственники искали ее по всему городу больше суток
Новое судебное решение в деле о расстреле сельской свадьбы
Петр Тултаев разбирался в перипетиях жителей общежития на ул. Студенческой
Накануне новогодних праздников в региональном отделении Пенсионного фонда прошла пресс-конференция. Управляющий ОПФР по РМ Владимир Василькин...
9 января в Ленинском суде Саранска стартовал громкий процесс в отношении двух руководителей известной в республике фирмы «Русский...
В прошедшее воскресенье любой желающий мог почувствовать себя молодожёном. Или, в крайнем случае, юбиляром. А всё потому, что в Саранске...
В настоящее время на территории Российской Федерации действуют правила, согласно которым лотерейные билеты на сумму от 1 рубля можно приобрести...
Уроженец Мордовии уволен с поста руководителя «Госфильмофонда»