БЕГ НА СОТНЮ КИЛОМЕТРОВ

В Москве в спортивном центре подготовки «Крылатское» состоялись Кубок России по бегу на 100 км, чемпионат Москвы по шестичасовому бегу, Кубок Пассаторе и XVIII сверхмарафон «Ночь Москвы». Нашу республику представляли спортсмены «Спортивной школы олимпийского резерва имени Петра Григорьевича Болотникова» Виталий Верендякин (тренер - Виталий Аверкин) и Геннадий Канаев (тренер - Евгений Нуштаев). Оба выступили весьма успешно и привезли домой награды.

В общей сложности в соревнованиях приняли участие более 50 спортсменов из разных уголков страны. Верендякин, прежде уже неоднократно становившийся призером на сотне километров, завоевал серебряную медаль в данной дисциплине с результатом 7 часов 26 минут и 30 секунд. Дебютант Канаев с результатом 7 часов 58 минут и 55 секунд расположился на третьей ступени пьедестала почета. Чемпионские лавры примерил Тимур Пономарев из Воронежской области (7 часов 23 минуты и 3 секунды).

По словам очевидцев, бронзовый финиш Канаева следует считать героическим. Вплоть до 90 километра он лидировал, обгоняя ближайших преследователей более чем на 10 минут. Однако, к большому сожалению, мордовского легкоатлета настигла травма (разрыв икроножной мышцы), после чего преодолевать заключительную часть дистанции пришлось практически пешком, а последний круг - прыжками на одной ноге, так как на вторую наступать было уже невозможно. Сразу после соревнований Геннадию наложили гипс.

В рамках Кубка России на 100 км проходил Кубок Пассаторе на шестичасовой бег. На данном отрезке Канаев показал второй результат (84 километра и 914 метров). В свою очередь, Виталий Верендякин стал пятым с результатом 80 километров и 200 метров. Благодаря успешному выступлению дуэта «болотниковцев» Мордовия завоевала третье общекомандное место. Все победители и призеры включены в состав сборной России для выступлений на международных соревнованиях.