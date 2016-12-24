«ПАРАД ГРАЦИЙ» В САРАНСКЕ

Спорткомплекс «Мордовия» принимал традиционные соревнования «Парад граций», собравший более 200 гимнасток из Москвы, Саранска, Ульяновска, Пензы, Заречного и Сарова. Награждение победителей и призеров соревнований проводила олимпийская чемпионка 2008 года, многократная чемпионка мира и Европы Анна Гавриленко. Перед вами - список наших «звездочек», занявших призовые места в личном первенстве, а также итоги командных состязаний.

2012 год рождения. Группа «А». 1. Софья Мурадова. 3. Мария Попова. Группа «Б». 1. Екатерина Ермакова. 2. Стефания Миляева. 3. Валерия Адаева и Анастасия Храмова. 2011 год рождения. Группа «А». 1. Мария Пятниченко и Емилия Агафонова. 2011 год рождения. Группа «Б». 1. Карина Куликова. 2. Алина Сатарова. 3. Каусария Сафарова и Арина Тимонина. 2010 год рождения. Группа «А». 1. Айсель Курмева. 2. Алина Рогожина. 3. Софья Ромозанова. Группа «Б». 1. Владислава Журавлева. 2. Вера Юртаева. 3. Елизавета Шеина. 2009 год рождения. Группа «А». 2. Анастасия Ильина. 2009 год рождения. Группа «Б». 1. Софья Гарикова. 3. Полина Зотова и Кира Горбунова. 2008 год рождения. 1. Екатерина Макурина. 2. Анастасия Нуянзина. 2007 год рождения. 2. Александра Гришина. 3. Анна Порватова. 2006 год рождения. 3. Александра Кузнецова. 2004 год рождения. 1. Арина Егорова. 2. Дарья Вдовина и Александра Артемкина. 2003 год рождения. 3. Екатерина Барычева.

Программа групповых упражнений. 2010-2011 годы рождения. 1. «Бусинки» (тренер - Елена Миронюк). 3. «Кнопочки» (тренер - Елена Миронюк). 2009-2010 годы рождения. 3. «Кадриль» (тренер - Светлана Тарейкина). 2007-2008 годы рождения. 1. «Параллель» (тренер - Юлия Королева). 2. Команда тренера Елены Маловой и «Сеньориты» (тренер - Наталья Озерова). 2002 год рождения и старше. 1. Команда Юлии Никольской.