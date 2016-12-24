МАКСИМ ЛАЙКИН СНОВА СЫГРАЕТ ПОД РОССИЙСКИМ ФЛАГОМ

Воспитанник Межрегионального центра подготовки юных футболистов Приволжья «Мордовия» Максим Лайкин, продолжающий получать спортивное образование в «Академии футбола «Спартак» имени Федора Черенкова», в составе юношеской сборной России примет участие в учебно-тренировочном сборе, который с 5 по 15 февраля пройдет в Анталье (Турция).

«Предстоящий сбор должен получиться насыщенным, - пояснил главный тренер Станислав Коротаев. - Планируем тренироваться как в одноразовом, так и в двухразовом режимах. Кроме того, на 9 и 14 февраля у нас запланированы контрольные встречи с юношеской сборной Турции. Спарринги пройдут на стадионе «Глория Спортс Арена» и будут начинаться в 13.00 по московскому времени».

ЮНОШЕСКАЯ СБОРНАЯ РОССИИ (футболисты 2003 года рождения)

Вратари: Никита Кокарев (ФК «Краснодар»), Денис Уралев («Локомотив» Москва).

Защитники: Сергей Варатынов, Антон Ефремов (оба - «Локомотив» Москва), Илья Детенышев, Дамир Шайхтдинов (оба - «Спартак» Москва), Андрей Кулаков, Кирилл Фурман (оба - «Чертаново» Москва), Роман Ткачук (ЦСКА Москва).

Полузащитники: Илья Винников («Локомотив» Москва), Арсен Захарян, Максим Кипкаев (оба - «Динамо» Москва), Максим Лайкин («Спартак» Москва), Максим Самойлов («Пари Сен-Жермен» Франция), Артем Соколов («Чертаново» Москва).

Нападающие: Эдуард Багринцев (ЦСКА), Дмитрий Малыгин (УОР-5 Московская область), Даниил Михайлин («Динамо» Москва), Рони Михайловский («Академия Зенит» Санкт-Петербург), Матвей Першин (ФШМ Москва).