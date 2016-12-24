МАКСИМ ЛАЙКИН СНОВА СЫГРАЕТ ПОД РОССИЙСКИМ ФЛАГОМ

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В России планируется узаконить деятельность частных военных компаний
В России планируется узаконить деятельность частных военных компаний
В Мордовии вручили награды одаренным молодым людям, добившимся больших успехов в науке, технике, искусстве и социально значимой деятельности
24 января Президент России Владимир Путин подписал Указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации» - медалями «За...
Международный фестиваль русских драматических театров «Соотечественники», традиционно проходящий в Саранске, познакомит мордовского...
Все больше семейных пар вынуждены проходить процедуру экстракорпорального оплодотворения, чтобы наконец-то стать родителями. Как правило, они...
В поисках справедливости бывший офицер внутренних войск МВД загремел в колонию, но не желает сдаваться наперекор судьбе
Новое судебное решение в деле о расстреле сельской свадьбы
В суде начали рассматривать громкое дело о расстреле шести человек в саранском ресторане «У Лукоморья». Обвиняемый Илья Волков более 20...
9 января в Ленинском суде Саранска стартовал громкий процесс в отношении двух руководителей известной в республике фирмы «Русский...
Готовящийся к переезду в Мордовию Алексей Улюкаев поднял тему о «поборах за все» в системе исполнения наказаний