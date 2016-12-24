В САРАНСКЕ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА ПЛАКАТОВ ВСЕХ ПРЕДЫДУЩИХ ЧЕМПИОНАТОВ МИРА

В Мордовском республиканском объединенном краеведческом музее имени Ивана Воронина открылась выставка, посвященная грядущему российскому мундиалю. Ее главные экспонаты - полный комплект плакатов, украшавших собой футбольные форумы в разное время и по всей планете (от Уругвая-1930 до России-2018). Наряду с этим в общую экспозицию входят плакат города-организатора Саранска, официальный мяч Telstar 18, атрибуты повседневной волонтерской экипировки, а также мяч Krasava с автографами футболистов сборной России, подписанный 15 ноября 2016 года перед товарищеским матчем со сборной Румынии на «Ахмат-Арене» в Грозном.

Выставка занимает весь круговой павильон на третьем этаже музейно-архивного комплекса и будет функционировать вплоть до 15 июля - даты окончания ЧМ-2018. Первыми футбольные реликвии прошлого и настоящего довелось увидеть волонтерам, журналистам республиканских СМИ и знаменитому саранскому «трубачу» Виктору Архиповичу Паутову. Дебютную экскурсию для собравшейся публики провела сотрудник Волонтерского центра чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России Юлия Терехова.

«Совсем немного остается до старта чемпионата мира, и сейчас мы находимся на одном из самых важных этапов подготовки, - подчеркнул в своем вступительном слове на церемонии открытия заместитель председателя Правительства, министр целевых программ Республики Мордовия Алексей Меркушкин. - Нет никаких сомнений в том, что эта выставка станет одной из точек нарастающего интереса к предстоящему турниру. Каждый представленный здесь плакат по-своему уникален и аутентичен и как ничто другое отражает суть той страны и суть той эпохи, в которых был создан. Причем это далеко не все, что мы хотим показать, а затем сохранить в нашей республике в виде музейных экспонатов. Набор артефактов, символизирующих историю и современность мировых футбольных чемпионатов, обязательно будет пополняться. Рассчитываем, что каждая сборная из тех, что сыграют в Саранске, оставит нам на память о себе что-то интересное. Приходите на выставку и приглашайте на нее друзей, близких и знакомых. Это позволит прикоснуться к истории футбола, со всей полнотой ощутить дыхание и ритм приближающегося грандиозного спортивного события».