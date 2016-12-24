В САРАНСКЕ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА ПЛАКАТОВ ВСЕХ ПРЕДЫДУЩИХ ЧЕМПИОНАТОВ МИРА

Встречают по одежке
В Администрации города утверждена корпоративная одежда для работников городского хозяйства
В Администрации города утверждена корпоративная одежда для работников городского хозяйства
В России планируется узаконить деятельность частных военных компаний
В число доверенных лиц кандидата на должность Президента РФ Владимира Путина вошли несколько представителей Мордовии
В Мордовии вручили награды одаренным молодым людям, добившимся больших успехов в науке, технике, искусстве и социально значимой деятельности
Уроженец Мордовии уволен с поста руководителя «Госфильмофонда»
Международный фестиваль русских драматических театров «Соотечественники», традиционно проходящий в Саранске, познакомит мордовского...
Новое судебное решение в деле о расстреле сельской свадьбы
В Мордовию поступили банкноты номиналом 200 и 2000 рублей. Об этом на встрече с журналистами сообщили представители Отделения Национального банка...
Готовящийся к переезду в Мордовию Алексей Улюкаев поднял тему о «поборах за все» в системе исполнения наказаний
9 января в Ленинском суде Саранска стартовал громкий процесс в отношении двух руководителей известной в республике фирмы «Русский...