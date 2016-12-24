ОТКРЫТЫЙ КУБОК МОРДОВИИ БУДЕТ СОСТОЯТЬ ИЗ ДЕСЯТИ ЭТАПОВ

3 февраля Олимпийский совет Республики Мордовия, Комплексная СШОР и спорткомплекс «Мордовия» дали старт открытому Кубку республики. Подобное спортивное мероприятие среди детей дошкольного возраста в нашем регионе проводится впервые. Впереди - несколько ежемесячных этапов. Каждый участник будет набирать баллы себе в копилку. Финальные соревнования пройдут в ноябре.

Беговелостарты призваны привлечь к спорту и олимпийскому движению самую младшую категорию населения - дошкольников. Прошедший в минувшую субботу первый этап Кубка Мордовии был приурочен к Всероссийскому дню зимних видов спорта, а также стремительно приближающейся Олимпиаде в корейском Пхенчхане. Соревнования собрали более 70 ребят в возрасте от двух до шести лет - из Саранска, Тольятти и Саратова. Во всех группах мальчики и девочки соревновались раздельно и с воодушевлением, а некоторые из них изъявили желание продолжить свои занятия под сводами СК «Мордовия», где тренировки по беговелам ведутся вот уже более года.

«Наши состязания проводятся с целью пропаганды здорового образа жизни и становятся прекрасной площадкой для приобщения малышей к физкультуре и спорту, - подчеркивает главный инициатор развития беговелодвижения в Мордовии и основатель велоспорта-ВМХ в России Анатолий Беляев. - Регулярная физическая активность в этом возрасте повышает силу и выносливость, развивает и укрепляет мышцы, тренирует дыхание и сердце, укрепляет самооценку и дисциплину. Отрадно, что количество детей, постоянно занимающихся в наших секциях, неуклонно растет».

Самыми быстрыми в этот раз в личном зачете стали Марсель Базеев и Валерия Потанина (по 2012 году рождения), Артем Прокудин и Эмилия Латышева (по 2013 году рождения), Илья Потычкин и Дарья Дудкина (по 2014 году рождения), Матвей Качко и Альбина Ларькина (по 2015 году рождения). Самой юной победительницей стала Елизавета Ширчкова (2016 год рождения). Вне конкурса были награждены ребята 2011 года рождения - Никита Колесников и Елена Кизрина. Обладателями кубков суперзаезда и специальных сладких призов от «Ардатовского пекаря» стали Марсель Базеев и Эмилия Латышева. В командном первенстве первую ступень пьедестала заняла команда 101-го детского сада, получившая в награду торт.