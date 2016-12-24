ОТКРЫТЫЙ КУБОК МОРДОВИИ БУДЕТ СОСТОЯТЬ ИЗ ДЕСЯТИ ЭТАПОВ

Момент истины Бородачева
Уроженец Мордовии уволен с поста руководителя «Госфильмофонда»
Уроженец Мордовии уволен с поста руководителя «Госфильмофонда»
Международный фестиваль русских драматических театров «Соотечественники», традиционно проходящий в Саранске, познакомит мордовского...
У многих людей есть домашние питомцы, со временем они становятся настоящими членами семьи - с ними можно поговорить, поиграть и даже комфортно...
На последней в 2017 году сессии саранского горсовета был утвержден новый размер платы за жилое помещение для муниципальных квартир. Теперь...
В настоящее время на территории Российской Федерации действуют правила, согласно которым лотерейные билеты на сумму от 1 рубля можно приобрести...
В число доверенных лиц кандидата на должность Президента РФ Владимира Путина вошли несколько представителей Мордовии
Накануне новогодних праздников в региональном отделении Пенсионного фонда прошла пресс-конференция. Управляющий ОПФР по РМ Владимир Василькин...
9 января в Ленинском суде Саранска стартовал громкий процесс в отношении двух руководителей известной в республике фирмы «Русский...
В поисках справедливости бывший офицер внутренних войск МВД загремел в колонию, но не желает сдаваться наперекор судьбе
В Мордовию поступили банкноты номиналом 200 и 2000 рублей. Об этом на встрече с журналистами сообщили представители Отделения Национального банка...