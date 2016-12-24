ФК «МОРДОВИЯ» СПАРРИНГУЕТСЯ НА КИПРЕ

В первый день последнего месяца зимы футболисты «Мордовии» высадили десант на Кипре, где в отличных условиях готовятся к возобновлению сезона. В преддверии Кубка ФНЛ, который стартует в Пафосе в ближайшую субботу, «красно-бело-синие» провели контрольный матч с белорусским «Гомелем» - десятой командой своей страны.

Братья-славяне смогли забить быстрый гол и удвоить результат, а под занавес первого тайма Руслан Мухаметшин занес себе на баланс очередной «международный» гол. Во второй половине матча взятие ворот не фиксировалось. В итоге - 1:2. Впрочем, в данный период важен не столько результат, сколько наличие игровой практики, поэтому каких-либо выводов из цифр на табло делать, естественно, не стоит.

Добавим, что тренировочный лагерь нашей футбольной примы находится в городе Айя-Напа (главный молодежный курорт острова). Саранская команда проживает в четырехзвездочном отеле Anmaria и выходит на футбольный газон дважды в день. В связи с чем нельзя не заметить, что дебютный спарринг проходил под нагрузками. К тому же разные составы провели на поле по тайму. Автором голевой передачи, кстати, стал воспитанник мордовского футбола Михаил Маркин. Для уроженца Ковылкина, как подтверждает статистика, проводить сборы продуктивно - привычное дело.

Предстоящие поединки «Мордовии» с «Лучом-Энергией» (10 февраля, начало в 19.00), «Тамбовом» (13 февраля) и «Чертаново» (16 февраля) ожидаются с особым интересом. Хотя бы потому, что достаточно давно, целых три месяца, игра главной команды республики находилась в стороне от широкой аудитории. Теперь же, совсем наоборот, прямые трансляции можно будет увидеть сразу на четырех площадках в глобальной сети - на официальном сайте ФНЛ, в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также на портале Sportbox.ru. Не пропустите!