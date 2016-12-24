ФК «МОРДОВИЯ» СПАРРИНГУЕТСЯ НА КИПРЕ

Встречают по одежке
В Администрации города утверждена корпоративная одежда для работников городского хозяйства
В Администрации города утверждена корпоративная одежда для работников городского хозяйства
Такая сумма в качестве ежемесячной выплаты будет перечисляться в Мордовии родителям при рождении (усыновлении) первого ребенка в 2018 году
Помогут ли металлоискатели искоренить насилие в образовательных учреждениях?
В суде начали рассматривать громкое дело о расстреле шести человек в саранском ресторане «У Лукоморья». Обвиняемый Илья Волков более 20...
Программа «Формирование комфортной городской среды» позволила благоустроить в Cаранске в прошлом году 63 дворовые территории и проспект...
Уроженец Мордовии уволен с поста руководителя «Госфильмофонда»
Из-за потерянного билета пенсионерку ссадили с поезда в Рузаевке. Родственники искали ее по всему городу больше суток
Новое судебное решение в деле о расстреле сельской свадьбы
В России планируется узаконить деятельность частных военных компаний
В прошедшее воскресенье любой желающий мог почувствовать себя молодожёном. Или, в крайнем случае, юбиляром. А всё потому, что в Саранске...