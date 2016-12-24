ЧЕТЫРЕ ПУТЕВКИ В МАГАС

В Саранске отшумели баталии первенства Приволжского федерального округа среди юношей в возрасте до 18 лет. В соревнованиях, проходивших с 22 по 24 января, приняли участие более 300 сильнейших борцов из всех 13 приволжских регионов. Медали оспаривались в одиннадцати весовых категориях.

Обладателями наград стали четыре воспитанника Спортивной школы олимпийского резерва по борьбе имени Алексея Мишина. «Золото» в весе 110 кг завоевал супертяж Роман Рубцов. «Серебром» порадовал родных и близких Ряхим Кутуев, уступивший в весе 80 кг только в финале. Почетной «бронзой» пополнили свои коллекции Максим Винтенков (65 кг) и Владислав Семенков (92 кг). Все чемпионы и призеры первенства забронировали за собой путевки на юношеское первенство России, которое уже совсем скоро, в феврале, примет ингушская столица Магас.

ЮНОШЕСКОЕ ПЕРВЕНСТВО ПФО - 2018

42 кг. 1. Адель Халиков (Татарстан). 2. Илья Курчаков (Кировская область). 3. Иван Павлов (Кировская область) и Магомед Муртазалиев (Оренбургская область). 45 кг. 1. Кирилл Четкарев (Марий Эл). 2. Егор Трофимов (Пензенская область). 3. Алексей Крайнов (Пензенская область) и Ильназ Ханов (Самарская область). 48 кг. 1. Никита Чеботарь (Самарская область). 2. Вадим Емельянов (Саратовская область). 3. Александр Мозокин (Нижегородская область) и Даниил Григорьев (Марий Эл). 51 кг. 1. Самат Сокуров (Оренбургская область). 2. Мухамад Курбонов (Татарстан). 3. Павел Веселов (Марий Эл) и Александр Чегодаев (Башкортостан). 55 кг. 1. Максим Хайретдинов (Татарстан). 2. Максим Скуратов (Самарская область). 3. Виталий Гришин (Пензенская область) и Константин Верещагин (Пермский край). 60 кг. 1. Ришат Закиров (Татарстан). 2. Лукаш Папикян (Саратовская область). 3. Данил Назаров (Башкортостан) и Саид-Хусейн Бакаев (Башкортостан). 65 кг. Рудольф Власов (Самарская область). 2. Виталий Кулезнев (Самарская область). 3. Максим Винтенков (Мордовия) и Евгений Байдусов (Нижегородская область). 71 кг. 1. Олег Морев (Ульяновская область). 2. Алан Амриев (Башкортостан). 3. Алексей Следнев (Пензенская область) и Никита Мальгин (Самарская область). 80 кг. 1. Никита Сумерин (Нижегородская область). 2. Ряхим Кутуев (Мордовия). 3. Кирилл Рузанов (Пензенская область) и Александр Ефимов (Самарская область). 92 кг. 1. Адлан Амриев (Башкортостан). 2. Антон Лазаренко (Ульяновская область). 3. Владислав Семенков (Мордовия) и Салих Нурулов (Татарстан). 110 кг. 1. Роман Рубцов (Мордовия). 2. Михаил Макаров (Нижегородская область). 3. Алмаз Нурмухаметов (Татарстан) и Рамис Рякушин (Нижегородская область).