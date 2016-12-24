«ЛЫЖНЯ РОССИИ» СОСТОИТСЯ 10 ФЕВРАЛЯ

Спорт

 

10 февраля - дата очередного большого спортивного праздника в нашей республике. В этот субботний день на территории саранского Лыжно-биатлонного комплекса состоится Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». По предварительным прогнозам на старт выйдут 5000 человек. Однако не исключено, что при хорошей погоде участников соревнований будет больше. 
Но не цифры и отчетности, как известно, здесь главное. Из года в год собирающая как любителей, так и профессионалов «Лыжня» - это прежде всего торжество здорового образа жизни! Заявки, выдача номеров и шапочек на участие в личном зачете принимаются с 9.00 в день гонки - на базе СШОР по зимним видам спорта. Прием предварительных заявок от команд предприятий, организаций, вузов и ссузов осуществляется по электронной почте - shvsm_rm1@mail.ru (с 29 января по 9 февраля, крайний срок - 17.00). Телефон для справок прежний 24-68-86.
Общего массового старта, как и в предыдущие несколько лет, не будет. Гонки спортсменов,  vip-участников и обыкновенных любителей спорта пройдут раздельно. Для всеобщего удобства свои гонки, наряду с саранской, в этот же день пройдут и в ряде муниципальных районов Мордовии.
 
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
 
12.00. Официальная церемония открытия соревнования. 12.10 - Старт ведущих спортсменов (мужчины и женщины 1999 года рождения и старше - 5 км; юноши и девушки 2000 года рождения и младше - 5 км).
12.13. Старт сборных команд предприятий, организаций, вузов, ссузов на 3 км (состав команды 15 человек, независимо от пола) и VIP-забега на 3 км (у каждого члена команды на номере должна быть надпись названия организации).
12.16. Старт любителей лыжного спорта, выступающих в личном зачете: юноши и девушки 2001 года рождения и младше (3 км), мужчины и женщины 2000 года рождения и старше (3 км).
13.20. Награждение победителей и призеров соревнования в личном зачете.
13.30. Церемония официального закрытия соревнований. Награждение сборных команд по группам (I группа - вузы и ссузы, II группа - коллективы предприятий и организаций).

 

 

                       

 

 

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