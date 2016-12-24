«ЛЫЖНЯ РОССИИ» СОСТОИТСЯ 10 ФЕВРАЛЯ

Забор Калашникова - снести!
Новое судебное решение в деле о расстреле сельской свадьбы
Новое судебное решение в деле о расстреле сельской свадьбы
Уроженец Мордовии уволен с поста руководителя «Госфильмофонда»
9 января в Ленинском суде Саранска стартовал громкий процесс в отношении двух руководителей известной в республике фирмы «Русский...
Из-за потерянного билета пенсионерку ссадили с поезда в Рузаевке. Родственники искали ее по всему городу больше суток
Мощи блаженной старицы покоятся в Покровском ставропигиальном женском монастыре, что в Москве на Таганке. Нескончаемым потоком тянется в...
В Мордовии вручили награды одаренным молодым людям, добившимся больших успехов в науке, технике, искусстве и социально значимой деятельности
Программа «Формирование комфортной городской среды» позволила благоустроить в Cаранске в прошлом году 63 дворовые территории и проспект...
Все больше семейных пар вынуждены проходить процедуру экстракорпорального оплодотворения, чтобы наконец-то стать родителями. Как правило, они...
На последней в 2017 году сессии саранского горсовета был утвержден новый размер платы за жилое помещение для муниципальных квартир. Теперь...
В Мордовию поступили банкноты номиналом 200 и 2000 рублей. Об этом на встрече с журналистами сообщили представители Отделения Национального банка...