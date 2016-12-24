«ЛЫЖНЯ РОССИИ» СОСТОИТСЯ 10 ФЕВРАЛЯ

10 февраля - дата очередного большого спортивного праздника в нашей республике. В этот субботний день на территории саранского Лыжно-биатлонного комплекса состоится Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». По предварительным прогнозам на старт выйдут 5000 человек. Однако не исключено, что при хорошей погоде участников соревнований будет больше.

Но не цифры и отчетности, как известно, здесь главное. Из года в год собирающая как любителей, так и профессионалов «Лыжня» - это прежде всего торжество здорового образа жизни! Заявки, выдача номеров и шапочек на участие в личном зачете принимаются с 9.00 в день гонки - на базе СШОР по зимним видам спорта. Прием предварительных заявок от команд предприятий, организаций, вузов и ссузов осуществляется по электронной почте - shvsm_rm1@mail.ru (с 29 января по 9 февраля, крайний срок - 17.00). Телефон для справок прежний 24-68-86.

Общего массового старта, как и в предыдущие несколько лет, не будет. Гонки спортсменов, vip-участников и обыкновенных любителей спорта пройдут раздельно. Для всеобщего удобства свои гонки, наряду с саранской, в этот же день пройдут и в ряде муниципальных районов Мордовии.

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