«МОРДОВИЯ» ОТПРАВИЛАСЬ В ПОХОД ЗА КУБКОМ ФНЛ

В Татьянин день, 25 января, главная команда республики провела двусторонний матч на открытом воздухе (в формате два тайма по 35 минут). Голы на запорошенном снегом поле удалось забить Ивану Лукьянову (дважды) и Михаилу Маркину. Вообще же, в ходе начального этапа подготовки к возобновлению сезона, проходившего в домашних условиях, футболистам довелось испытать себя не только на футбольном поле «Старта» и в тренажерном зале клубной базы. Команду выводили на лыжную трассу, дорожки легкоатлетического манежа спорткомплекса «Мордовия» и даже на каток.

Главный тренер Марат Мустафин продолжает обучение в Высшей школе тренеров (ВШТ) и поэтому, едва успев собрать подопечных после новогодних праздников, был вынужден отбыть на выездную сессию в Турцию. В его отсутствие тренировочным процессом руководят два ассистента - Михаил Пилипко и Ярослав Мочалов, а помогают им в этом два бывалых вратаря - Андрей Чичкин и Алексей Волынкин.

В распоряжении тренеров в настоящий момент 24 футболиста, двое из которых находятся в статусе потенциальных новичков. Это хорошо знакомый мордовским болельщикам 26-летний защитник Алан Багаев (34 матча и 1 гол за «Мордовию» в сезоне-2016/2017) и 22-летний полузащитник Влад Ларинов (прежде выступал за аксайский «Донэнерго», ростовский СКА и московский «Солярис»). Правда, заявить их станет возможным только в том случае, если наш клуб сможет найти способ сбросить с себя запрет на регистрацию новых футболистов.

На ближайший четверг 1 февраля намечен вылет из Москвы на Кипр. На острове Афродиты «красно-бело-синие» примут участие в Кубке ФНЛ - традиционном февральском турнире, гарантирующем пять матчей с достойными соперниками. В группу «Б» вместе с футбольной примой региона-13 организаторы соревнований поселили владивостокский клуб «Луч-Энергия» (встреча с «тиграми» - 10 февраля), ФК «Тамбов» (13 февраля) и столичное «Чертаново» (16 февраля). Ну а дальше, как говорится, уж как пойдет. Путевку в полуфинал, напомним, сможет обеспечить только первое место. При благоприятном исходе соперничать за выход в финал придется с кем-то из квартета с литерой «А», где собраны самарские «Крылья Советов», астраханский «Волгарь», воронежский «Факел» и весьма экзотичный гость - ФК «Рига».

О дальнейших планах «Мордовии» со стопроцентной уверенностью говорить пока не приходится. Ожидается, что в первую декаду марта команда продолжит тренироваться в Саранске. Затем тренерский штаб рассчитывает организовать еще один учебно-тренировочный сбор, однако его проведение все еще находится под вопросом. Дата первого официального матча в 2018 году - 10 апреля. В этот день к нам приедет ульяновская «Волга» - главный преследователь в турнирной таблице (на расстоянии в пять очков) и исторически принципиальный соперник.