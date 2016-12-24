ОСТУПИЛИСЬ НА РОВНОМ МЕСТЕ

Только четырем командам до минувшего уик-энда удавалось победить «Мордовию» в текущем сезоне в основное время. Дважды «Чебоксарам» (2:4 и 4:5), «Тамбову» (3:4), «Юниору» (1:4) и «Ростову» (2:4). Теперь к ним добавился «Кристалл» (2:4). Нежданно-негаданно саранская команда сначала нашвыряла саратовцам девять шайб, а затем, что называется, оступилась на ровном месте. Не будем судить слишком строго, учитывая, что на таблице эта промашка практически не отразилась. Однако при всем уважении к опыту и мастерству нашей команды скажем о том, что в плей-офф подобные «метаморфозы» могут выйти казусом. И об этом ни в коем случае нельзя забывать.

Возмутителями спокойствия в прошедших матчах наряду с «Кристаллом» стали «Чебоксары» и «Челны», насолившие двум другим претендентам на медали. «Богатыри» под овации своих трибун дважды посмеялись над «Ростовом», а «желто-синие» изловчились притормозить «Тамбов». Команда с берегов Камы - ближайший домашний соперник «Мордовии», спортивная гордость Чувашии - ближайший выездной оппонент. Затем останется принять на родном льду «кондоров» (17 и 18 февраля) и погостить в логове «волков» (24 и 25 февраля). На этом, собственно, трехкруговой марафон подойдет к концу. Первый месяц весны - традиционное время матчей на вылет. Место в «отстойнике», судя по всему, гарантировано Нижнему Тагилу. Все остальные наверняка будут полны сил, желания и амбиций. И категорически неизвестно, как там все повернется.

«КРИСТАЛЛ» Саратов - ХК «МОРДОВИЯ» Саранск - 2:9 (1:2, 0:3, 1:4)

Шайбы: 0:1 - Цыпнятов (Ахметзянов, Горячев, 10:34, +1), 0:2 - Абозин (Дубинин, Саразов, 13:58), 1:2 - Смирнов (16:01), 1:3 - Бельский (-1, 20:52), 1:4 - Субботин (Нефедов) (30:13), 1:5 - Нефедов (Субботин, Цыпнятов, 38:30), 1:6 - Брыкин (Дубинин, Абозин, 43:59), 2:6 - Тесленко (Соловьев, Пьянов, 46:41), 2:7 - Дубинин (Абозин, Саразов, 47:55), 2:8 - Юнышев (буллит, 49:55), 2:9 - Бадрутдинов (Ахметзянов, Медведев, 59:34).

Не реализовал буллит: Соловьев (вратарь, 11:49, при счете 0:1).

ХК «Мордовия»: Скатов, Брыкин - Кружилин, Абозин - Саразов - Дубинин, Гордин - Бельский, Цыпнятов - Нефедов - Субботин, Горячев - Цицаров, Бадрутдинов - Ахметзянов - Юнышев, Петраков - Ситнов, Медведев - Швейкин - Колычев.

«Кристалл»: Сурканов (Музалевский, 31), Лукошин - Соловьев, Пьянов - Тесленко - Сергушкин, Хришпенц - Шулев, Болдырев - Секерин - Антипов, Земцов - Бониче, Кондрашин - Серанов - Баранов, Максимов - Скаков, Волжанкин - Феофанов - Смирнов.

Штрафное время: «Кристалл» 8 (4+4+0) - ХК «Мордовия» 8 (6+0+2).

27 января. Саратов. ЛДС «Кристалл». 520 зрителей.

«КРИСТАЛЛ» Саратов - ХК «МОРДОВИЯ» Саранск - 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)

Шайбы: 1:0 - Серанов (Кондрашин, 15:18), 1:1 - Гордин (Цыпнятов, 28:17, +1), 2:1 - Пьянов (Тесленко, 31:13, +1), 3:1 - Лукошин (Николаев, Скаков, 32:43), 4:1 - Смирнов (Феофанов, Волжанкин, 56:31, +1), 4:2 - Нефедов (Гордин, Цыпнятов, 57:10).

ХК «Мордовия»: Скатов, Брыкин - Кружилин, Абозин - Саразов - Дубинин, Гордин - Бельский, Цыпнятов - Нефедов - Субботин, Горячев - Цицаров, Бадрутдинов - Ахметзянов - Юнышев, Петраков - Саетов, Закурин - Тимошин - Быков.

«Кристалл»: Павлов, Лукошин - Соловьев, Пьянов - Тесленко - Сергушкин, Хришпенц - Максимов, Волжанкин - Феофанов - Смирнов, Шулев - Боничев, Скаков - Николаев - Осин, Земцов - Скачков, Кондрашев - Серанов - Антипов.

Штрафное время: «Кристалл» 14 (2+4+8) - ХК «Мордовия» 10 (0+2+8).

28 января. Саратов. ЛДС «Кристалл». 430 зрителей.

СКАЗАНО ДЛЯ ПРЕССЫ