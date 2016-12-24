САМЫЕ РЕЗУЛЬТАТИВНЫЕ

В минувшие выходные в столице Мордовии гостил курганский «Юниор». В четырех предыдущих матчах с дебютантом ВХЛ-Б подопечные Юрия Воробьева трижды побеждали с натянутым преимуществом в одну шайбу (2:1, 4:3, 2:1), а еще однажды - сенсационно уступили (1:4). И вполне естественно, что наши болельщики, памятуя о непростом характере тех поединков, задавались вопросом, а удастся ли обойтись без очковых потерь в этот раз?! Но команда не подвела своего зрителя. В субботу по итогам 60 минут чистого времени на табло остались гореть приятные взору 4:2, а в воскресенье все сложилось еще лучше - разгром 5:1.

Свои ближайшие матчи саранские «лисы» проведут в Саратове - с куда более удобным и, можно даже сказать, весьма податливым «Кристаллом». А вот конкурентам из «Ростова» и «Тамбова» предстоит сыграть в Чебоксарах и Челнах соответственно. И надо полагать, что «кондорам» и «волкам» придется изрядно попотеть, чтобы не растерять очки там, где их так просто никто не отдаст. Тамбовчане в этом сезоне реже всех проигрывали в основное время - лишь три раза. Донской коллектив может похвастаться тем, что является единственной командой в лиге, кто в третьем круге исключительно выигрывал и обходился при этом без овертаймов и буллитов.

Ну а «Мордовия» - самая результативная! Причем, обратите внимание, она на целый порядок превосходит в данном отношении своих основных преследователей. Наши люди на ведущих ролях и в бомбардирской гонке. Больше всех очков по системе «гол плюс пас» набрал Антон Дубинин (37). В топовой «десятке» еще два нападающих «Мордовии» - Дмитрий Саразов (36) и Кирилл Абозин (34). В «двадцатку» входят Максим Ахметзянов (28) и Павел Медведев (27). Между тем автором 150-й шайбы Саранска в текущей «регулярке» стал Николай Швейкин.

ХК «МОРДОВИЯ» Саранск - «ЮНИОР» Курган - 4:2 (0:0, 2:1, 2:1)

Шайбы: 1:0 - Юнышев (Ахметзянов, 28:20), 2:0 - Саразов (Абозин, Кружилин, 29:35), 2:1 - Сероух (Меньщиков, 30:32), 3:1 - Медведев (Швейкин, Гордин, 44:23), 4:1 - Юнышев (Бадрутдинов, Горячев, 49:14, +1), 4:2 - Сероух (Шевнин, Меньщиков, 57:17).

ХК «Мордовия»: Скатов, Брыкин - Кружилин, Абозин - Саразов - Дубинин, Гордин - Бельский, Субботин - Нефедов - Закурин, Горячев - Цицаров, Бадрутдинов - Ахметзянов - Юнышев, Петраков - Ситнов, Медведев - Швейкин - Колычев.

«Юниор»: Бронников, Скурихин - Луканин, Юшков - Самсонов - Черников, Мингазов - Мусалимов, Пищальников - Мехоношин - Гильманов, Шастов - Вараница, Сероух - Меньщиков - Шевнин, Сычев - Пузатов, Иванов - Трусов - Луппов.

Штрафное время: ХК «Мордовия» 10 (4+4+2) - «Юниор» 22 (6+2+14).

20 января. Саранск. Ледовый дворец. 1033 зрителя.

ХК «МОРДОВИЯ» Саранск - «ЮНИОР» Курган - 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)

Шайбы: 1:0 - Юнышев (Ахметзянов, Бадрутдинов, 15:44, +1), 2:0 - Швейкин (Петраков, Медведев, 29:25, +1), 2:1 - Самсонов (Юшков, 32:46), 3:1 - Дубинин (Саразов, Абозин, 33:38), 4:1 - Абозин (Дубинин, Кружилин, 46:30, +2), 5:1 - Юнышев (Бадрутдинов, Ахметзянов, 51:05).

ХК «Мордовия»: Скатов, Брыкин - Кружилин, Абозин - Саразов - Дубинин, Гордин - Бельский, Быков - Тимошин - Закурин, Горячев - Цицаров, Бадрутдинов - Ахметзянов - Юнышев, Петраков - Ситнов, Медведев - Швейкин - Колычев.

«Юниор»: Леонтьев, Скурихин - Луканин, Юшков - Самсонов - Черников, Шастов - Вараница, Пищальников - Мехоношин - Гильманов, Мингазов - Мусалимов, Сероух - Меньщиков - Шевнин, Сычев - Щеголев, Иванов - Юмангулов - Луппов.

Штрафное время: ХК «Мордовия» 14 (2+6+6) - «Юниор» 30 (4+6+20).

21 января. Саранск. Ледовый дворец. 1298 зрителей.

Юрий ВОРОБЬЕВ, главный тренер ХК «Мордовия»:

- Мы предполагали, что Курган продемонстрирует столь агрессивный, в хорошем понимании этого слова, хоккей - с желанием, хорошим движением, нацеленностью на ворота. Второй матч выиграли за счет добротной реализации большинства. Три из пяти шайб забросили, имея численное превосходство на площадке. И это лишнее подтверждение одного из тезисов, которые я продвигаю на протяжении всего сезона, - проходных команд в этой лиге нет. Для победы в каждом матче требуется выкладываться по максимуму. Результатом я доволен, а вот игрой в каких-то моментах не совсем. Иными словами, нам есть над чем работать.

- После достаточно долгого перерыва вы вновь дали шанс проявить себя саратовским ребятам. С чем это было связано?

- Плей-офф не за горами. Хотелось посмотреть молодых в деле. Мало ли какие могут быть проблемы - травмы, болезни, прочее. Тем более в таком матче, который проходил на хороших скоростях, в высоком темпе. Если сравнивать, игра опытных игроков не очень отличалась от игры молодежи. Большой разницы точно не ощущалось. Теперь будем иметь представление, куда и кого можно будет поставить. В случае возникновения проблем в других звеньях тоже будем знать, как их закрыть. Определенные соображения, наметки в копилке тренерского штаба остались.

Владислав ХРОМЫХ, главный тренер «Юниора»:

- Оба матча мы проиграли. В первом матче нам все четыре шайбы забросили непосредственно «из-под ворот». Теряли позиции, теряли игроков, позволяли забивать простые шайбы. Во второй игре было много удалений. В меньшинстве не смогли найти противоядие от большинства «Мордовии». Действовали пассивно, поэтому не получалось ни за что зацепиться. Лидера поздравляю с двумя заслуженными победами. Нам же предстоит провести скрупулезный разбор игры, дабы сделать необходимые выводы и начать готовиться к следующему сопернику.

- «Юниор» прошел сложный отрезок в календаре - «Ростов», «Тамбов», «Мордовия». Как следствие, в 2018 году курганская команда очков еще не набирала...

- А я скажу так: для нас это неплохой экзамен. К тому же плюс в том, что сразу сыграли с фаворитами, а теперь, перед плей-офф, будем играть с теми, кто нам вполне по зубам. Было любопытно сравнить команды, идущие в «тройке». Каждая из них проповедует свой хоккей. Да, мы все проиграли. Но самоотдача присутствовала, откровенно не разваливались. Разве что последний из этих шести матчей нельзя поставить в один ряд с предыдущими. Не всегда хватало мастерства. Сильные соперники нас за это наказывали.